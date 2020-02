Mecz z Piastem w niedzielę

Czwartek, 6 lutego 2020 r. 17:48 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono szczegółowy terminarz 26. i 27. kolejki Ekstraklasy. 8 marca o godz. 17:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Piast Gliwice. Z kolei 14 marca o godz. 20:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z Lechem Poznań. Nie jest znany jeszcze dokładny termin spotkania 1/4 finału Pucharu Polski z Miedzią Legnica.



Terminarz meczów Legii:

09.02.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - ŁKS Łódź

15.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa

22.02.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

29.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Legia Warszawa - Cracovia

04.03.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

08.03.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

10-12 / 17-19.03.2020 - Miedź Legnica - Legia Warszawa

14.03.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa



Więcej w działach:

Terminarz Legii

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.