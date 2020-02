Jędrzejczyk: Znamy swoją wartość

Piątek, 7 lutego 2020 r. 10:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Na obozie byliśmy 3 tygodnie i dobrze przepracowaliśmy ten okres. Znamy swoją wartość i czekamy na mecze o punkty. Przerwa jest długa i każdy chce jak najszybciej wrócić do rytmu meczowego - mówi Artur Jędrzejczyk przed niedzielnym starciem z ŁKS-em.



- Będzie nam brakowało Jarka Niezgody, ale mamy zawodników, którzy go zastąpią. Tak to już jest w tym sporcie, że jedni przychodzą, a drudzy odchodzą. Trener pewnie też chciałby zostawić niektórych zawodników, ale czasami ktoś dostaje ofertę i odchodzi. Jesienią cała drużyna pracowała na to, by Niezgoda strzelał bramki. Wydaje mi się, że teraz nadal jesteśmy silni. Radek Majecki trenuje normalnie, tak jak do tej pory. Wiadomo, że podpisał kontrakt z AS Monaco, ale jest z nami do czerwca i wie jaki cel ma do zrobienia. Fajnie byłoby pojechać do Monako i pochwalić się takimi osiągnięciami jak mistrzostwo i puchar Polski.



- Brak Ramireza w ŁKS-ie? To nie jest nasza sprawa. Najważniejsze jest to, jak my przygotowujemy się do meczu. Transfery w innych klubach to ich sprawa, mu skupiamy się na sobie i myślimy o tym co przed nami. Nie zaprzątamy sobie głowy takimi tematami.



- Z Arkiem Malarzem nie kontaktowaliśmy się przed meczem, ale na pewno będzie okazja, by porozmawiać po spotkaniu.