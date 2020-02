Budzimy się z zimowego snu

+ dodaj komentarz

Dzień dobry, drodzy Bracia, Legionisci. Mam duży awersja do gabinetowej sekcji. W przypływie emocji zrezygnowałem ze swojej, plastikowej karty kibica. Oczywiście L z serca nie sposób wyrwać, prędzej własną kulturę aby poczęstować pewnych chyba żydó komunistów pięścią. W Stolicy tak owi lubią się lubowac że tak powiem górnolotne, chociażby zwróci wszystko uwagę na fakt, że rzekomy i rzekomo vice prezydent jest taki a nie inny. Nie jest to zdrowe, jak na przykład rożne działania służb ale to nie od wczoraj, mimo że czasem jest lepiej czy gorzej.

Przejde z lekkim tempem, jak pogoda zmierzającą do zimy, dajmy tu szanse.. bez presji - ale do meritum. Oczywiście jak ptaki czy inne zaskoczone stworzenia czasem nie wiem czy śpiewać czy po prostu z tąd.. na przykład na Bali. Pewnego razu, w moje urodziny, podczas, gdy jak zwykle w ostatnie lata sam przemierzalem wiele, sam mierzyłem wiele i nawet te wieloma, wybrałem się na mecz ukochanej drużyny, a bardziej klubu, a bardziej części bliższej sercu Deyny i innych Legend, na mecz, ważny bo z klubem który kochając, z tyłu patrząc, nazywamy nie raz Stara "Dama" w Polskim wydaniu. Ochroniarze nie były przychylni i w momencie gdy akurat postanowiłem, powiedzmy niedożywiony(górnolotne, bo z własnej potrzeby-) przybyć wcześniej, inwestując z renty w sportowy przegląd, bocgatersko później zostawiony na parkingu, oraz w bilet na trybune, dla emerytów gdzie niegdyś grały trąbki a dzisiaj, wtedy, było mi bliżej do sektora po prostu kibiców gości. Ale tutaj wytrzymam radykalizm wypowiedzi, z uwagi na, postawie sobię, bowiem lubię używać tego .. bo lubie- szerokiego rodzaju dyplomację. Króciutko, cham wyprowadził mnie z sektora, bilet drogi jak Żyd wie co, dalej blisko by) szarpanina, gdyby nie moje nerwy na olbrzymiej wodzy ( znow dyplomacja ta która nikt mi nie płaci)

dalej albo i przed albo i w trakcie obelgi w moja stronę. Nie wiem które i którego chama uwypuklenie było gorsze. Pierwszy był grzeczniejszy niż później w garniturku gbur. Pionkowi dostosowywali się lekko. W każdym razie po konsultacji w recepcji nie uzyskałem słowa przepraszam, ale nie jednego chama w życiu spotkalem, więc nie byłem rozgoryczony, jak skruszony odprowadził mnie na sektor z którego hm (dyplomacja bo to już zart) zostałem oddelegowany.

Dalej mamy juz nowy rok, czlowiek próbuje wymienić kartę Kibica. Z Legią dziękując Bogu (może za rzadko) że Legionista, usiłuje wymienić kartę, czesany plastik. W gruncie spraw to, co najwyżej powinien służyć jako smarowalnik do kanapek dla zagubionych, niektórzy, pamiętam używali plastiku z Orzełkiem, sztuka przetrwania, jak produkt albo później nostalgia za tym, trudno powiedzieć, zielonym łososiem w metalu, (nie dyplomacja) ehh dobre wspomnienia i już niewiele się chce, to jak by zestawić Pana Wlodarczyka z dzisiejszym Kante, czy wczorajszym Mazenga. Kto to wie, niewazne.

Merituralniee nieco bardziej, wymiana karty kibica, plastiku ehh brak dyplomacji, pier... ścierwa, jak nowe bloki co przypominają dusze koszary, okupujace po malu Warszawę, a zaraz za nimi chyba wylęgarnia co tam ze sobą się dusić czasem będzie, a czasem pewnie knuć zło, żeby kupić lepszy krawat, albo inne ważniejsze sprawy. Nie mówię o świetnych ludziach, ciepłych jak chleb z Solą, jak owy np. Śledz w szczerości dumnych i otwartoserdecznych, jak Pan Adaś Małysz czy Jan Mazoch, albo Dixon Choto, który miał chyba że Złotej stali serce, jak jeszcze był nagrzany, bynajmniej nie wyjazdem do Totenhamu, czy innego WBA, bo temat wyjazdu też w tym kolorowym śnie, jeszcze wtedy był.

Meritum.. PlAsTiK - 30 zł, drożej niż doładowanie telefonu, niz wszystko, niż rozmawiać z prezesem, bo powinna chyba być w owym udostępniona taka możliwość i to kurczę (dyplomata) od roków, dni. Ba początku lat 00 tego nie było. Wiadomo, wchodziły karty kibica papierowe. A policja i ochroniarze brali je w łapę, a dzisiaj to już kto to wie,.. chyba by podarli. Nie bylo by niczego.

Oddałem ostatnio kartę, po prostu jest mi przykro, jak znikający kiosk na rzecz bez emocjonalnych automatów gdzie można kupić bilet, niedługo można mote zapytać o drogę.. Bez paru innych powodów (może automat znajdzie mi przyjaciół'korekta'), póki jeszcze są i może to mógł by być super, golden, prima sort argument), bo przez smutek już zapomniałem. Ale jeszcze nie pora na sen, ładny dzien'korekta' wyżej nie zaglądam bo to telefon który ma korektę, nie chce mi się tracić wzroku na takie coś, dobrze ze sa poczty, biblioteki, pięści i kamienie. Do góry głowa.

Pozdrawiam Serdecznie, dobrego pierwszego dnia tygodnia oraz początku roku, a zaraz postu świąt. Jak ktos lubi i mu wątroba pozwala, to wiadomo, za dobre okazję.



