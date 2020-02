Debiut Cholewiaka w Legii

W meczu z ŁKS-em Łódź swój pierwszy oficjalny występ dla Legii zanotował Mateusz Cholewiak . Pomocnik pojawił się na boisku w 81. minucie gry, kiedy zmienił Luquinhasa . Cholewiak pomimo niewielkiej liczby minuty zdążył pokazać się z dobrej strony. W doliczonym czasie meczu oddał mocny strzał na bramkę Arkadiusza Malarza, który skutecznie interweniował. Cholewiak trafił do Legii w zimowym oknie transferowym ze Śląska Wrocław. Cholewiak w meczu z ŁKS-em Minuty: 9 Strzały: 1 (celne: 1) Odbiory: 1 (udane: 0) Podania: 2 (celne: 2) Podania przyjęte: 2 Pojedynki: 2 (wygrane: 0) Zwody: 1 (udane: 0)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.