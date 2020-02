Puchar Polski: W Legnicy 18 marca

Piątek, 7 lutego 2020 r. 13:45 Woytek, źródło: PZPN

PZPN opublikował terminy meczów 1/4 finału Pucharu Polski. Spotkanie Legii z Miedzią odbędzie się w środę, 18 marca o godzinie 18:00 na stadionie w Legnicy. Wszystkie mecze tej rundy będą transmitowane na sportowych kanałach Polsatu.



Terminy 1/4 finału Pucharu Polski:

10.03. godz. 18:00 - GKS Tychy - Cracovia

11.03. godz. 18:00 - Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

17.03. godz. 18:00 - Stal Mielec - Lech Poznań

18.03. godz. 18:00 - Miedź Legnica - Legia Warszawa



Terminarz meczów Legii:

09.02.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - ŁKS Łódź

15.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Raków Częstochowa - Legia Warszawa

22.02.2020 (SO) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

29.02.2020 (SO) godz. 20:00 - Legia Warszawa - Cracovia

04.03.2020 (ŚR) godz. 20:30 - Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

08.03.2020 (ND) godz. 17:30 - Legia Warszawa - Piast Gliwice

14.03.2020 (SO) godz. 20:00 - Lech Poznań - Legia Warszawa

18.03.2020 (ŚR) godz. 18:00 - Miedź Legnica - Legia Warszawa



Więcej w działach:

Terminarz Legii

Terminarz i wyniki Ekstraklasy

Terminarz i wyniki Pucharu Polski

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.