Jose Kante na dłużej w Legii

Jose Kante przedłużył kontrakt z Legią Warszawa. Obecna umowa wygasała z końcem czerwca, ale obie strony przedłużyły ją na kolejny sezon. To pokłosie udanego sezonu, jaki rozgrywa napastnik Legii. 29-letni zawodnik zdobył 9 bramek w 18 meczach w tym sezonie. Tę decyzję już ponad tydzień temu zapowiedział w wywiadzie z nami trener Legii Aleksandar Vuković.

Xxx - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Niepewny czeski paralityk o rok starszy dostaje umowe na 3 lata. Sprawdzony, solidny ligowiec na rok. Logika na miare klubu i osob zarzadzajacych odpowiedz

Obcy - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Strzeli parę bramek na wiosnę i pójdzie na sprzedaż za powiedzmy 400 tyś euro. Jak mnie pamięć nie myli to klub miał opcję przedłużenia i z niej skorzystał. Wielkie mi osiągnięcie. Gość nie odwalał pańszczyzny nie jest jeszcze taki stary mogli mu dać umowę na 2 lata. W przypadku transferu jest to pewien atut przetargowych. odpowiedz

Gizior - 1 godzinę temu, *.alfa-system.net Nagroda za dobry sezon i kontrakt o rok przedłużamy?? Pff odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Brawo,to dobra wiadomość odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Tutaj dobra decyzja. Przedluzyc ale na jeden rok nie dluzej odpowiedz

Pawciu - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i super! Oby utrzymal forme z jesieni i nie zlapal kontuzji odpowiedz

