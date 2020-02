Pekhart już w Warszawie

Komentarze (17)

Raf - 20 minut temu, *.02.net Jaki jest sens takiego transferu? 30 latek no name już lepiej jakby szansę ktoś z młodych grał odpowiedz

Ante Rukavina - 54 minuty temu, *.play-internet.pl 5 brAmek w 2-giej lidze hiszpańskiej nie powala na kolana.Caritas,gdy przechodził z 3-ciej ligi,to miał na koncie ponad 20 brAmek,lub coś koło tego.Dziennikarz z Las Palmas wspomniał ze Pekhart nie nadaje się do,,technicznej" piłki,lecz bardziej opartej na sile.Siła w PL owsZem,wskazana,ale to za mAło.PotrZeba też techniki,a typ jej nie posiada.Że względu na wzrost powinien dobrze grać głową.Tutaj też dziennikarz wspomniał o bramkach...Po co więc nam kolejny Necid?... odpowiedz

Arek - 58 minut temu, *.tpnet.pl Nic do typa nie mam, ale tak długi kontrakt to samozaoranie. Jakieś 1 +1 tak, ale tyle? odpowiedz

Mińska 19 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl juz czas najwyzszy wytargac loczkensa za kudły z jego pieczary i na kopach wywalic na smietnik bez prawa powrotu bo takiego leszcza w calej historii Legiuni jeszcze nie było odpowiedz

Nastalii - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Z piłkarza niewolnika nie zrobisz, parafrazując w moim odczuciu bardzo trafne slowa Pana Leśnodorskiego. Myślę, ze jak każdy zawodnik ma wyjście, starać się, walczyć, przyczynić do slawienia Warszawy i Legii, nie jest już raczej mlodzikiem, więc oczekiwania (nie mylić z presja) powinny byc. Może próbować zawsze tam gdzie będzie przychylniejszy wiatr. Przyjmuje taką szanse,

wiec to czy tu by przyszedł sam Messi czy piłkarz przykladowo z 4 ligi Finlandii - realia są niezmienne.

Pozdrawiam, a na zakończenie wielki dystans do architektow dzisiejszej realnosci a bardziej do tych którzy to przyklepują, to jest dramat już prawie teraz albo dalej. odpowiedz

PAB(L) O - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobry, bo tani, czy tani to dobry? Powodzenia, witamy i czekamy na miłe zaskoczenie (L) odpowiedz

Jean Pierre - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Mam nadzieję że, lepiej gra niż jako Słowian wymawia " Łazienkowskiej " odpowiedz

Le Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl @Jean Pierre: Kro to "Słowian"? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Le Ja: To ten z ,,hitu,, Donatana - Slowian, ktory wali pawiami po gorzale... odpowiedz

SNS - 3 godziny temu, *.onet.pl Nie przekreślam, ale jestem pełen wątpliwości. Jeśli okaże się niewypałem, tak jak wielu przewiduje, powinno być to wtedy ostatnie okienko Kucharskiego w Legii. odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.sky.com @SNS: nie mordo to twoje ostatnie okienko odpowiedz

Andrzejson - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wazieniowska odpowiedz

Rambo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dla mnie max jaki kontrakt powinni z nim podpisać to 1 + 1. Jeśli spełni oczekiwania w pierwszym roku to dopiero wtedy automatyczne przedłużenie. W pierwszym roku określona kasa, jak się sprawdzi to lekka podwyżka na drugi sezon. Jak słyszę o 3-3,5 rocznym kontrakcie to nóż się w kieszeni otwiera. odpowiedz

Ursus - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Grają Ci co maja dobrych menagerow a nie zdolni młodzi założę się że po boiskach 3 ligi są lepsi odpowiedz

.. - 4 godziny temu, *.co.uk Jesli na serio podpisza z nim 3 letni kontrakt na dzien dobry to bedzie znaczylo ze w Legii pracuja sami idioci ktorzy nie potrafia sie uczyc na wlasnych bledach.. odpowiedz

pk - 4 godziny temu, *.tpnet.pl jakie by nie były te badania to i tak będą dobre i podpisze odpowiedz

