Trzy tygodnie przerwy Luisa Rochy

Podczas wtorkowego treningu Luis Rocha doznał urazu. Jak poinformowała Legia Warszawa, po po badaniach stwierdzono, że Portugalczyk doznał częściowego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. - Do treningu z drużyną na pełnych obciążeniach będzie mógł powrócić za około 2-3 tygodnie. Do tego czasu Luis przejdzie intensywną rehabilitację przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu, po opieką specjalistów - powiedział lekarz pierwszej drużyny, Mateusz Dawidziuk.

