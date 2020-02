Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Legia U16 udanie rozpoczęła finały mistrzostw Polski U16 w futsalu. Zwycięstwami 4-2 nad Heiro Rzeszów i 6-4 na BSF Bochnia legioniści zapewnili sobie awans z grupy z I miejsca, do ćwierćfinału. Faza pucharowa nie była już tak udana - w ćwierćfinale Legia przegrała 3-4 z UKS Sobek Kraków. Juniorzy starsi (U18) w dość okrojonym składzie ulegli 0-5 AS Trenczyn U19, za to juniorzy młodsi wygrali z drużyną z Trenczyna 3-0. Legia U15 uległa 2-4 Zagłębiu Lubin U15, zaś gracze z rocznika 2006 wygrali 9-2 z Ursusem 2005. Młodsze zespoły Akademii wyjechały na obóz do Hiszpanii.



AS Trenczyn U19 01/2 5-0 (4-0) Legia U18



Legia: Kacper Czajkowski - Hubert Derlatka [03], Łukasz Rytelewski, Kamil Rokosz (58' Tomasz Okulicki [04]), Filip Szewczyk [03] - Kacper Gościniarek, Michał Kochanowski, Jakub Czajkowski (46' Marcel Niesłuchowski [03]), Bartosz Wicenciak [03], Dawid Barnowski - Wiktor Kamiński [04]

Trener: Grzegorz Szoka [nb], Jakub Renosik



AS Trenczyn U17 0-3 (0-3) Legia U17

Gole:

0-1 12 min. Fryderyk Janaszek

0-2 14 min. Ivan Vidošević

0-3 20 min. Ivan Vidošević (as. gr. testowany)



Legia: Sebastian Krejer - Miłosz Pacek, Filip Jurczak [04], Jakub Rutkowski [04] (46' Szymon Bednarz [04]), Marcel Krajewski [04] (46' Bartosz Dziemidowicz [04]) - Bartosz Ślendak, Ivan Vidošević, Patryk Bek [04](46' Ignacy Dawid) - Jordan Majchrzak [04], Fryderyk Janaszek [04], gr. testowany

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Piotr Ciołkowski



Młodzieżowe MP U16 w futsalu:



Legioniści bardzo pewnie poczynali sobie w pierwszych dwóch dniach turnieju. Wygrane w dwóch pierwszych meczach zapewniły im awans z I miejsca w grupie eliminacyjnej. Stąd może trzecie spotkanie grupowe nasi gracze rozpoczęli dość niemrawo. "Obudzili się" dopiero przy stanie 0-4 w 10. minucie, ale pościg za przeciwnikami był tyleż zacięty, co nie do końca skuteczny. Faza pucharowa nie była już tak udana - w ćwierćfinale Legia przegrała 3-4 z UKS Sobek Kraków. Legioniści byli przy piłce niemal cały czas, ale nie mogli się przebić przez mur defensywny krakowian, którzy przy sprzyjających okolicznościach wypuszczali zabójcze kontry. Dwa razy Legia była w stanie odrobić straty, jednak za trzecim razem zabrakło już czasu.



- Mecze fazy grupowej (2x12 minut)



Legia U16 4-2 (1-0) Heiro Rzeszów 03/4

Gole:

1-0 7 min. Dawid Kiedrowicz

1-1 13 min. Kacper Boruta

1-2 15 min. Kacper Boruta

2-2 18 min. Igor Strzałek

3-2 21 min. Igor Strzałek

4-2 22 min. Igor Strzałek



Legia U16 6-4 (2-1) BSF Bochnia 03/4

Gole:

1-0 4 min. Igor Strzałek b.a.

2-0 10 min. Igor Strzałek (as. Wiktor Nowak)

2-1 11 min. Kacper Stokłosa

3-1 14 min. Igor Strzałek (as. Dawid Kiedrowicz)

4-1 16 min. Filip Borowski (as. Tomasz Mazur)

4-2 17 min. gol samobójczy

5-2 19 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Knera)

5-3 21 min. Kacper Stokłosa

5-4 22 min. Paweł Gawłowicz

6-4 24 min. Dawid Kiedrowicz (rzut karny)



Strzały (celne): Legia 26 (15) - BSF 33 (22)



Legia U16 4-6 (1-4) Jantar Ustka

Gole:

0-1 2 min.

0-2 4 min.

0-3 5 min.

0-4 8 min.

1-4 12 min. Igor Strzałek (as. Dawid Kiedrowicz)

1-5 14 min.

2-5 17 min. Dawid Kiedrowicz (as. Wiktor Nowak)

2-6 18 min.

3-6 21 min. Wiktor Nowak

4-6 24 min. Tomasz Mazur (as. Adam Dębiński)



Strzały (celne)[7-24']: Legia 24 (18) - Jantar 20 (4)



- Pary ćwierćfinałowe:

Beniaminek 03 Starogard Gdański 0-0 karne 3-1 Junior Hurtap Łęczyca

BSF Bochnia 1-2 Rekord Bielsko-Biała SSA

GKS Futsal Nowiny 2-1 SMS Jarosław



Legia Warszawa 3-4 Sobek Kraków

Gole:

0-1 6 min. Kacper Korczak

1-1 7 min. Wiktor Nowak (as. Igor Strzałek)

1-2 9 min. Jakub Brzeźniak (głową)

2-2 11 min. Dawid Kiedrowicz (as. Wiktor Nowak)

2-3 17 min. Tomasz Wilk

2-4 19 min. Jakub Brzeźniak

3-4 23 min. Kacper Knera (as. Igor Strzałek)



Strzały (celne): Legia 29 (17) - Sobek 29 (14)



- Mecze półfinałowe:

Sobek Kraków 2-6 Beniaminek 03 Starogard Gdański

Rekord Bielsko-Biała - GKS Futsal Nowiny



Skład Legii 2004 na turniej: 1. Kacper Michalski - 6. Adam Dębiński, 7. Wiktor Nowak, 21. Bartosz Mikołajczyk [05], 8. Kacper Knera, 19. Tomasz Mazur, 20. Igor Strzałek, 9. Filip Borowski [05], 11. Dawid Kiedrowicz, oraz (ng): 18. Kacper Włoch 2. Kacper Jakóbczyk, Hubert Wierucki, Maddox Sobociński

Trener: Tomasz Kycko, II trener: Norbert Misiak



Legia U15 2-4 (2-1) Zagłębie Lubin U15

Gole:

0-1 3 min. Kacper Terlecki (po rzucie rożnym)

1-1 17 min. gr. testowany IV (as. Filip Składowski)

2-1 40 min. Filip Składowski (as. gr. testowany IV)

2-2 45 min. Kacper Masiak (as. Oliwier Sławiński)

2-3 52 min. Oliwier Sławiński (dobitka strzału Kacpra Masiaka z rzutu karnego)

2-4 73 min. Kacper Terlecki



Strzały: Legia 17(11) - Zagłębie 19 (12)



Legia: gr. testowany I - Szymon Gaj Ż, gr. testowany II, Bartosz Krasuski Ż, Grzegorz Burakowski (41-65' Karol Haber), Filip Składowski (75' Kaiuk), Oskar Lachowicz Ż, gr. testowany III, Kacper Rojkowicz, Wiktor Kaiuk (41' Karol Kosiorek [06]), gr. testowany IV

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



Legia U14 9-2 (4-1) KS Ursus 05 U15

Gole:

0-1 21 min. Raymond Ntiege

1-1 26 min. Igor Rosa (as. Roman Żuk)

2-1 35 min. gracz testowany (as. Roman Żuk)

3-1 40 min. Jakub Chodkowski (as. gracz testowany)

4-1 49 min. gracz testowany (as. Piotr Żołyński)

5-2 61 min. Roman Żuk (as. Igor Rosa)

5-2 66 min. Raymond Ntiege

6-2 69 min. Tomasz Rojkowski (as. gracz testowany)

7-2 73 min. Tomasz Rojkowski (as. Igor Rosa)

8-2 76 min. Tomasz Rojkowski (as. gracz testowany)

9-2 80 min. gr. testowany b.a.



Strzały (celne): Legia 30 (18) - Ursus 4 (3)



Legia: Aleksander Mickielewicz - Franciszek Saganowski, Rafał Boczoń, Maciej Saletra (Kpt), Adam Bąkiewicz - Kacper Włodarek, Filip Rejczyk, Igor Rosa, Jakub Chodkowski, Roman Zhuk, gr. testowany, Piotr Żołyński, Tomasz Rojkowski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Łukasz Pachelski













