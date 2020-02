Sparing: Legia II Warszawa 0-3 Ursus Warszawa

Sobota, 8 lutego 2020 r. 13:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W sparingowym meczu rozegranym na bocznym boisku pod balonem przy ul. Łazienkowskiej 3 Legia II Warszawa przegrała z Ursusem Warszawa 0-3. Do przerwy goście prowadzili 2-0 po trafieniach Wiejaka i Muszyńskiego. Wynik w końcówce ustalił Krzysztof Możdżonek.



W składzie Legii wystąpiło dwóch zawodników z szerokiej kadry pierwszej drużyny - Wojciech Muzyk i Radosław Cielemęcki. Ponadto zagrali trenujący z "dwójką" Ivan Obradović i Salvador Agra.



W dniach 10-16 lutego podopieczni Piotra Kobiereckiego będą trenowali w Hiszpanii, gdzie rozegrają dwa mecze kontrolne. 11 i 14 lutego zmierzą się z młodzieżowymi drużynami Arabii Saudyjskiej do lat 20.



Sparing: Legia II Warszawa 0-3 (0-2) Ursus Warszawa

0-1 - 23' Szymon Wiejak (głową)

0-2 - 45' Mateusz Muszyński b.a.

0-3 - 85' Krzysztof Możdżonek (as. Filip Żołek)



Legia II: Muzyk - Konik (79' Sobiecki), Pruchnik, Grudziński, Obradović (82' Skibicki) - Cichocki, Waniek, Łakomy (69' Macenko), Cielemęcki, Agra (85' Łakomy) - Kurowski



Ursus zagrał w obu połowach dwoma różnymi składami. Z kolei Legia dość długo sprawdzała jeden skład, za to w różnych ustawieniach - Salvador Agra zaczął po lewej stronie, a po 20 minutach zamienił się z Radosławem Cielemęckim i zajął pozycję tuż za Kamilem Kurowskim. Pierwsi okazję stworzyli sobie lekko przeważający z początku legioniści, jednak uderzenie aktywnego Cielemęckiego nie znalazło drogi do siatki. W 23. minucie powody do radości mieli za to goście - po stałym fragmencie gry nieupilnowany Szymon Wiejak uderzył kontrującą piłkę głową i zdobył gola. Legia próbowała odpowiedzieć w podobny sposób, ale główkę Pruchnika obronił Wienczatek. W dalszej części I odsłony więcej do powiedzenia mieli gracze "traktorków". Legia grała zbyt wolno, choć po akcji Cielemęckiego i strzale Kamila Kurowskiego z 8 metrów Oliwier Wienczatek musiał interweniować i wybił piłkę na róg. W ostatnim kwadransie goście coraz częściej zagrażali bramce Legii - najpierw po dwóch uderzeniach Mateusza Muszyńskiego, z których drugi o centymetry minął poprzeczkę. Podopieczni Piotra Kobiereckiego, których poczynania pilnie obserwował sztab szkoleniowy I drużyny z Aleksandarem Vukoviciem na czele, odpowiedzieli strzałami z dystansu Piotra Cichockiego i Radosława Cielemęckiego, jednak były to nieudane próby. W ostatniej akcji I połowy, na lekkomyślną próbę dryblingu w okolicach 5. metra zdecydował się Muzyk - Muszyński odebrał mu futbolówkę i strzelił do pustej bramki, podwyższając na 0-2.



Po przerwie nieco dłużej przy piłce byli legioniści, ale niewiele z tego wynikało. Walecznie grał Agra, jednak brakowało mu nieco wykończenia. Uderzenia głową po rzucie rożnym próbował Łukasz Łakomy. W odpowiedzi, w 61. minucie goście po uderzeniu zza pola karnego trafili w słupek. Legia bardzo szybko wyprowadziła akcję ofensywną, ale naciskany przez obrońcę Agra nie zdołał pokonać Jakuba Krajewskiego. Podobnie akcja Agry zakończyła się w 69. minucie. Portugalski pomocnik szukał gola, ale w 72. minucie został sfaulowany w polu karnym. Wykonujący "jedenastkę" Cielemęcki uderzył mocno - ale golkiper wyczuł jego intencje i dobił piłkę, zaś dobitka Cichockiego z ostrego kąta była niecelna. Stopniowo na boisku zaczęli pojawiać się gracze rezerwowi: Jegor Macenko, Kacper Sobiecki (który swoje wejście zaakcentował niemal od razu mocnym uderzeniem z dystansu) oraz Kacper Skibicki. W 74. minucie goście drugi raz poważniej zagrozili bramce Legii, jednak Muzyk obronił zarówno pierwszy strzał, jak i dwie dobitki. W 85. minucie wynik meczu ustalił na 0-3 Krzysztof Możdżonek.