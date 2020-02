Konkurs: Wygraj bilet na mecz z ŁKS-em!

Sobota, 8 lutego 2020 r. 16:46 Redakcja

Mamy dla Was 2 bilety ufundowane przez głównego sponsora Legii firmę Fortuna zakłady bukmacherskie na spotkanie z ŁKS-em Łódź, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Co trzeba zrobić, by wygrać bilet? Poprawnie odpowiedzieć prawidłowo na poniższe pytanie. Tradycyjnie wygrywają najszybsi.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





Pytanie: Jakim dokładnym wynikiem w regulaminowym czasie gry (bez dogrywki/karnych) zakończy się mecz futsalowego Pucharu Polski Legia Warszawa - Red Devils Chojnice, który odbędzie się w sobotę, 8 lutego o godz. 18:00 w hali OSiR Włochy?

Format odpowiedzi: gospodarz - gość np. 3-0

Trafienie rozstrzygnięcia (1X2): 1 pkt.

Poprawna liczba goli Legii: 1 pkt.

Poprawny dokładny wynik: 1 pkt.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 2 bilety (w przypadku gdy zostanie trafiony dokładny wynik) / 1 bilet (w pozostałych przypadkach)

2. miejsce - 1 bilet (tylko w przypadku gdy nikt nie wytypuje dokładnego wyniku)



Odpowiedzi przyjmujemy do godziny 17:59:59.