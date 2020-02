Vuković: Potrafiliśmy dobrze zareagować

Aleksandar Vuković (trener Legii): Ważne, że po starcie bramki potrafiliśmy dobrze zareagować. Rezerwowi piłkarze wnieśli dużo do gry - mówię tutaj o "Vako" i Macieju Rosołku. Przed meczem wiedzieliśmy, że co się nie stanie, to będziemy po nim grać jeszcze lepiej. Musimy grać jeszcze skuteczniej, aby teraz pokonać na wyjeździe Raków. Już kilku trenerów i zawodników powiedziało, że ten mecz był dla nas niewiadomą. W takim spotkaniu najważniejszym jest, aby osiągnąć swój cel, czyli zwycięstwo. Wygrana nie przyszła nam łatwo. Spodziewałem się tego, o czym mówiłem na konferencji przedmeczowej. Każdy jest ambitny i przeciwko każdemu gra się trudno. ŁKS ma sporą stratę w tabeli do innych, ale ona jest tak naprawdę nierealna. To był zupełnie inny mecz od naszego pierwszego przeciwko ŁKS-owi. Wtedy nasi rywale też prowadzili, ale była lepsza pogoda, boisko... To dzisiejsze spotkanie było przez nas bardziej kontrolowane. Nasze trzy punkty zostały wywalczone w trudnych warunkach, ŁKS bronił się lepiej niż w pierwszym meczu. Widać, że ich zmiany kadrowe dały im sporo. Liczę, że ŁKS będzie wygrywał. Jeśli chodzi o mnie, to może wygrać już wszystkie swoje mecze do końca sezonu.

m4pierwszy - 10 minut temu, *.icpnet.pl Novikowas w formie z jesieni, znowu gramy w 10. odpowiedz

filand - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Rosołek drugi raz ratuje dupsko Genialnemu Strategowi... odpowiedz

PPU - 56 minut temu, *.chello.pl Brak rasowego napastnika. Niestety bez takiego będziemy się męczyli jak dzisiaj. Karbownik ma przyszłość. odpowiedz

Ivan - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Luqi na skrzydło za novikovasa gvilla na środek inaczej będzie zleee odpowiedz

Zły krasnolud - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dwie bramki Rosołek, dwie pomidorowa, walczymy o mistrza od nowa ... dzięki darek, że nadal jesteśmy w grze... odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.pirx.pl Do Kosa: nawet nie wiesz jak mnie ,on i ten drugi mielcarski mogą sobie podać rękę tylko LEGIA pozdrawiam odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie było źle Potrzeba jeszcze trochę większego zaangazowania odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobrze że ŁKS gral z Malarzem. Rywal miał 1 sytuację i strzelił. Lewczuk słabo Wieteska na boisko. W ofensywie za mało strzelamy stąd 1 połowa senna. odpowiedz

Kosa - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Najbardziej to mnie WKU r ...j ą te komentarze wegrzyna

odpowiedz

Toman - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Novikovas po prostu gram samemu. Nikomu nie podaje. Jakieś umiejętności ma, ale nikomu nie podaje. Nie chcę takiego gracza w wyjściowej 11. To samo tyczy się Antolicia. Gość stoi cały mecz. odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Toman:

Noivkovas przynajmniej pokazał jakieś pozytywy, w odróżnieniu od poprzednich meczów. Mimo to mam nadzieję, że go Cholewiak ostatecznie wygryzie ze składu. Zresztą nie musi być Cholewiak. Jak dla mnie Novikovasa może posadzić nawet Agra :). odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com slabo to wyglada odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fatalny mecz. Masę niedokładności chaos brak napastnika i skrzydeł. Tak naprawdę jeden Pan Piłkarz Karbownik i reszta to parodia futbolu. Wstyd Panie Vuko. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hiszpan: Nie znasz się gościu. Vuko bardzo dobry trener odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: Zajebisty normalnie zobaczysz w pucharach. odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Hiszpan: wez pod uwage jakich pilkarzy ma do dyspozycji vuko i jakie wyniki osiaga. Ja przed runda jesienna obstawialem ze nie bedzie nas w pierwszej osemce a zajelismy lidera z tak slabym skladem. odpowiedz

Hiszpan - 46 minut temu, *.t-mobile.pl @Grzesiek: Ale z drugiej strony tak słabej ekstraklapy nie pamiętam. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Fajne meczycho. Legia potrafi nawiązać walkę z najsłabszym zespołem ligi. Trochę szczęścia przy przypadkowym karnym, a potem już z górki. ŁKS nic nie grał. Bramkę zdobył po jednej z nielicznych akcji, bronił się przyzwoicie, ale tylko tyle. Wydaje mi się, że wiosną możemy spodziewać się podobnej Legii jak jesienią, czyli w kratkę. Raz będzie szło, a raz nie, bo nowego planu w grze nie ma. No, ale to dopiero pierwsze koty.



Świetny Karbownik. Gość się rozwinął nawet podczas przerwy zimowej, bo to był jego najlepszy mecz. A ta jedna akcja co poszedł jak Messi z połowy to klasa światowa. Schodzący napastnik na lewej obronie, tak to momentami wyglądało. Michał gra futbol totalny, więc jak Miodek nie wymięknie to go opchnie za dwucyfrówkę latem.



Bramka na 3 - 1 Kante to to klasyczny przykład farta, jaki dopisał Legii w końcówce. Kante, który normalnie z takiej pozycji 7/10 nawet nie trafi w bramkę, bije na gola, choć decyzja o strzale była błędna, a już szczególnie przy jego skuteczności. No, ale gol to gol, więc trzeba pochwalić. Choć snajpera z prawdziwego zdarzenia w tym meczu brakowało. Dla obu miejsce na boisku by się znalazło.



Rosołek też profesura. Widać, że to inteligentny piłkarz. Poruszanie się po boisku lepsze niż np. u takiego Novikovasa. Będą z niego ludzie. odpowiedz

Tomek Mokotów - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Mateusz z Gór:



Kolego, pisanie o decyzji o strzale po ktorym pada gol "błędna" oznacza, że kompletnie nie wiesz o co chodzi w piłce nożnej...



Naprawdę? To gol nie padł? A zaskoczenie bramkarza choćby? A byłeś na choć jednym treningu Legii? Widziałeś jak Kante strzela?



Idziesz do szefa po podwyżkę, dostajesz ją a potem opowiadasz jaki to błąd zrobiłeś, że zapytałeś?



Ręce opadają.



Co do reszty wypowiedzi możesz mieć rację. Choć ja mam nadzieję, że zagrają choć trochę jak za Czerczesowa czyli nędznie, brzydko ale w każdym meczu skutecznie i to wystarczy na tę ligę. odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tomek Mokotów : decyzja Kante logiczna. Z całym szacunkiem dla Malarza, ale on ciągle wypluwa piłkę przed siebie. To powinien być jego ostatni sezon odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór:

Widać, że nie ma planu B. Kante to fajny i bardzo pożyteczy gracz, ale nie napastnik.

Decyzja o strzale prawidłowa i generalnie takich decyzji powinno być więcej, a koronny przykład Antolic, ma patelnię na 17 metrze blisko środka, to nie, jeszcze musi odegrać na skrzydło.

Karbownik mega, ale przy bramce jakaś część winy jego (choć nie większość), no i ostatnie podanie zdecydowanie do poprawy. Bardzo wiele strat przy upartych próbach prostopadłego zagrania w pole karne. Mimo to kto wie, czy już teraz nie jest to najważniejszy piłkarz ofensywny Legii (i to jako obrońca). odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Tomek Mokotów :

Dokładnie, jak się nie strzela, to się nie zdobywa bramek. A jak się strzela, to się mogą stać różne rzeczy, dobitka, ręka obrońcy, rykoszet, czy choćby rożny. A Malarz ma inną przypadłość, jeszcze z czasów Legii, po każdym ostrzejszym kontakcie z piłką 2 minuty dochodzi do siebie za pomocą soli trzeźwiących :). odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: Karbownik super ale jeszcze brakuje doświadczenia. Zaspal przy bramce zamiast wyjsc i zlapac Piątka na spalonego odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: malarz nigdy nie powinien byc w Legii gdyby nie wyplul pilki w meczu z ajaxem moze bysmy zaszli wtedy duzo dalej niz do 1/16 odpowiedz

Yorick - 1 godzinę temu, *.orange.pl 21 strzałów, co prawda 3 gole, ale męczarnie - których nie byłoby z Niezgodą. Niestety jeszcze będą jeszcze mecze wyglądające jak 70 minut tego - przewaga, strzały, "tylko zabrakło skuteczności".

Novikovas grał jakieś 3x lepiej niż zwykle, a i tak nie powinien kwalifikować się do wyjściowego składu. odpowiedz

Zawisza - 53 minuty temu, *.chello.pl @Yorick: a skąd wiesz czy Niezgoda by nie pauzował po zabiegu serca właśnie ? Albo z powodu bólu pleców ? odpowiedz

Petroniusz - 2 godziny temu, *.chello.pl 3pkt w pierwszym meczu. Bardzo ważne. odpowiedz

mmz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To ostatnie miesiące Novikovasa w Legii. W czerwcu go tutaj nie będzie. odpowiedz

ml - 2 godziny temu, *.67.15 Novikovas zagrał poniżej oczekiwań. To śmiało mogę powiedzieć.

Co do reszty to ciężko ocenić zawodników osobno. Mam wrażenie, że do golu Rosołka naszą zmorą była ogólna niedokładność w całej drużynie. Dobrze, że skończyło się happy endem odpowiedz

genzo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @ml: golu?? czy gola? odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze,że to Ł.K.S.był.Następne mecze,te z "górną półką" zdecydowanie ciężej będzie wygrać,że o odrobieniu strat nie wspomnę.No i na chwilę obecną zdecydowanie widoczny jest brak napastnika.Rosołkiem,czy Karbownikiem wszystkich nie pokonamy. odpowiedz

Swojak(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @FOREVER LEGIA: uwierz, że z nimi gra będzie wyglądać inaczej odpowiedz

