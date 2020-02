Konferencja pomeczowa

Moskal: Byliśmy bliscy sprawienia niespodzianki

Niedziela, 9 lutego 2020 r. 19:48 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Kazimierz Moskal (trener ŁKS-u): Do pewnego momentu mecz układał się dla nas dobrze. Chciałbym zobaczyć pierwszą straconą przez nas bramkę, bo daliśmy sobie ją strzelić zbyt łatwo. Za takie błędy się płaci. Legia dopięła swojego i wygrała. W przekroju całego meczu była lepsza, ale nie zawsze ten lepszy przecież wygrywa. Dla Przemka Sajdaka był to debiut. Trzeba pozytywnie ocenić jego występ, ponieważ graliśmy na trudnym terenie. To co miał zrobić, to zrobił. Wywiązał się ze swojego zadania.



Trudno jest oceniać zawodników po przegranym meczu. Przez długi czas realizowaliśmy nasz plan i byliśmy bliscy sprawienia niespodzianki. Nowi piłkarze nie wznieśli się może jeszcze na swój najwyższy poziom, ale nie miałem takiego wrażenia, że odstawali od innych. Maciek Dąbrowski ma mocno zbity mięsień. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Liczymy, że za kilka dni będzie już do naszej dyspozycji.



Korona zremisowała swój mecz, Arka przegrała, Wisła wygrała... My jednak musimy patrzeć na siebie. Liczyliśmy się z tym, że nie będzie nam tutaj łatwo punkty. To spotkanie o niczym jednak nie decydowało. Przed nami kolejne kolejki. Teraz rozegramy ważne spotkania na własnym stadionie.