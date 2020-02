Video

Bramki i skrót meczu z ŁKS-em

Niedziela, 9 lutego 2020 r. 21:30 Redakcja

Do 70. minuty legioniści nie potrafili pokonać Arkadiusza Malarza, ale jak już napoczęli, to licznik trafień zatrzymał się na trójce. Zapraszamy do obejrzenia bramek:



Skrót z meczu na Ekstraklasa.TV



Skrót z meczu na Łączy Nas Piłka