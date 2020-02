Statystyki meczu z ŁKS-em

W niedzielnym meczu legioniści utrzymywali się przy piłce przez 59 procent czasu gry. Oddali aż 22 strzały w kierunku bramki rywali, z czego 12 było celnych. Najwięcej prób zanotował Jose Kante - 11 strzałów. Legioniści przebiegli w sumie o 3 km mniej niż ŁKS, ale zanotowali więcej sprintów i szybkich biegów. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

oLaf - 3 minuty temu, *.vectranet.pl jak się z każdym spadkowiczem będziemy tak męczyć to ja tego mistrza nie widzę... odpowiedz

Luki - 27 minut temu, *.sky.com Nie ma się co czepiać, mecz z ostatnia drużyna wbrew pozorom nie jest taki łatwy i po długiej przerwie a całkiem fajnie się to oglądało odpowiedz

Yorick - 41 minut temu, *.orange.pl U Kante zwraca uwagę średnia pozycja na boisku. I tak jest co mecz. Powtarzam, że to nie jest napastnik. Nie ma umiejętności jak napastnik, nie gra jak napastnik i nie ustawia się jak napastnik. No chyba że taki 'nowoczesny napastnik' :). Przy tym jest bardzo pożyteczny dla drużyny i wykonuje mnóśtwo dobrej pracy. Tylko bramek z tego mało. odpowiedz

Kantek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kanye jest fatalny . 11 strzałów, strzela z każdej pozycji , nie przygotowanej . Z 11 strzałów jeden gol... piękny ma procent skuteczności... won z Legii odpowiedz

o0o - 47 minut temu, *.amazonaws.com @Kantek: won z Legii? cymbale szanuj pilkarzy!!!

Bardzie jdo poprawy cos a nie WON odpowiedz

