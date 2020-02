Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Leszcz barowy - 9 minut temu, *.chello.pl Grosza nie dam na ta nędzę ... odpowiedz

KK - 23 minuty temu, *.centertel.pl jedynym fajnym pomysłem tej oprawy jest świecąca się raca. Sama grafika wygląda jak rysunek dwunastolatka. odpowiedz

Mariusz Wąziutko - 27 minut temu, *.chello.pl Słabizna niestety odpowiedz

Piooooo - 1 godzinę temu, *.3s.pl Fajnie, kreatywnie.

Połączenie warszawskiej sceny muzycznej z symbolem dzieci Warszawy... odpowiedz

Marcin 7 - 1 godzinę temu, *.com.pl Jest dobrze

Fajnie, że w ogóle była

Natomiast zastanawiam się nad faktem flagi "ŁKS jazda z k****", która wisiała całą pierwszą połowę

Czy sędzia nie powinien przerwać zawodów? odpowiedz

in - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ja pier..le...

Gdzie oprawy prezentujace nasze barwy?

Prosty herb na srodku bylby lepszy od.... nawet nie wiem jak to nazwac. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Tragedia - Ta oprawa jest po prostu tragiczna.

Jak sobie człowiek przypomni te z przed kilku lat ...Coraz gorzej...Przykre... odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma to ,jak stara niezapomniana oprawa z żydzewem WITAMY W PIEKLE.

Teraz jest coraz gorzej odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.