Bilety na mecz z Jagiellonią

Poniedziałek, 10 lutego 2020 r. 10:56 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na mecz 23. kolejki Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej Jagiellonię Białystok. Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godz. 17:30.



KUP BILET NA MECZ Z JAGIELLONIĄ



Punkty stacjonarne sprzedaży biletów czynne będą w następujących terminach:

- kasy klubu przy ul. Łazienkowskiej 3 - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00, w soboty w godz. 10:00-17:00, a także w niedziele w godz. 10:00-16:00;

- wyspa w Centrum Handlowym M1 w Markach - czynna codziennie w godz. 11:00-20:00 z wyłączeniem świąt oraz niedziel niehandlowych;

- Fan Corner Legii Warszawa w Centrum Handlowym "Janki" - czynny codziennie w godz. 9:00-21:00 z wyłączeniem świąt oraz niedziel niehandlowych;



Na 2 dni przed meczem z kasy będą otwarte w godz. 8:00-21:00. W dniu meczu kasy klubu i POK otwarte są od godz. 8:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania.

Do zakupu biletu nie jest konieczne posiadanie kart kibica.