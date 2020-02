Tomas Pekhart piłkarzem Legii!

Poniedziałek, 10 lutego 2020 r. 22:02 Wiśnia, źródło: Legia Warszawa

W poniedziałek kontrakt z Legią podpisał Tomas Pekhart, który został tym samym nowym napastnikiem zespołu. Czech ostatnio występował w drugoligowej hiszpańskiej drużynie UD Las Palmas. Wcześniej grał m.in. dla Hapoelu Beer Szewa, AEK-u Ateny, czy FC Nurnberg.



Pekhart związał się ze stołecznym klubem 2,5-letnią umową. Będzie występował w koszulce z numerem 9.



Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową sylwetką nowego piłkarza Legii.



- Jestem zawodnikiem, który ciężko pracuje i zawsze daje z siebie sto procent. Wiem, jak strzelać gole. Myślę, że z moimi warunkami fizycznymi odnajdę się w lidze i dostosuję do stylu sposobu gry drużyny. Styl, który wczoraj zobaczyłem na boisku bardzo mi odpowiada i pasuje do futbolu, w jakim wyrosłem w Czechach. Nie mogę doczekać się gry przed tymi wspaniałymi kibicami. Ich postawa w niedzielnym meczu była niezwykła. Dopingowali zespół przez całe 90 minut, nawet kiedy Legia przegrywała. Mogę powiedzieć, że taki doping widziałem pierwszy raz w życiu - mówi Tomas Pekhart.



- Profil napastnika, jakim jest Tomas, jest całkowicie odmienny od naszych ofensywnych zawodników. W budowaniu zespołu było dla nas bardzo ważne, aby dać trenerowi do dyspozycji piłkarzy o rożnej charakterystyce. Wzbogaca to także sam zespół. Mieliśmy możliwość sprawdzić Tomasa nie tylko pod kątem jego umiejętności piłkarskich, ale także dowiedzieć się o tym, jakim jest człowiekiem poza boiskiem. Bardzo cenne jest dla nas także jego międzynarodowe doświadczenie. Te wszystkie aspekty przekonały nas do podjęcia decyzji o transferze i wierzymy, że ułatwią one jego szybką adaptację w zespole - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.