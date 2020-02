Komentarze (8)

Luk - 57 minut temu, *.centertel.pl Fajna flaga na wzór tej starej którą pamiętam ze starej żylety. A co jest z całkiem nową flagą która debiutowała na nowym stadionie?? odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Flaga fajna, tylko zamiast drugiej L'ki powinien być HERB Ząbek - mają ładny , podobnie jak na innych flaga by pasował idealnie!!! odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.234.7 Te eLki po bokach psuja caly efekt fajnej prostej flagi odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl @X: Zgadzam się. Czasem mniej znaczy więcej odpowiedz

yyy - 2 godziny temu, *.plus.pl @X: mistrzu, tak wyglądała legijna flaga Ząbek sprzed lat, stąd taki wzór odpowiedz

Boro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @X: To replika tej historycznej flagi: https://tiny.pl/t6dxx odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.lukman.pl Ładna, będzie wyglądać trochę inaczej na tle reszty Fan-Klubowych. odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pab(L)o:

Ząbki są fan klubem Legii ? Pierwszy słyszę tam mieszkają sami kibice Legii jak np. w wielu dzielnicach Wwa a nikt ich fan klubami nie nazywa bo to nie np. Kwidzyn czy Sochaczew gdzie odległości są dużo większe a i miasta podzielone. odpowiedz

