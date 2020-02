Andre Martins z nowym kontraktem!

Poniedziałek, 10 lutego 2020 r. 16:59 źródło: legia.com

Legia Warszawa podpisała nowy kontrakt z Andre Martinsem. Dotychczasowa umowa wygasała wraz z końcem sezonu, nowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku i zawiera opcję przedłużenia.



Do tej pory Portugalczyk rozegrał 59 spotkań w koszulce z "eLką" na piersi i zdobył w nich dwie bramki. Szczegółowe statystyki Andre Martinsa.



- Chyba nie da się być bardziej szczęśliwym, niż jestem w tym momencie. Cieszy mnie świadomość, że zostanę w Legii jeszcze przez co najmniej dwa lata. Odkąd trafiłem do Warszawy, to dla mnie wspaniała podróż. Wiem, że nic jeszcze nie wygrałem, ale jestem pewien, że teraz znajdujemy się na dobrej drodze. Jestem dumny, że będę miał możliwość walczyć w barwach tego klubu o mistrzostwo, Puchar Polski i występy w europejskich pucharach. Czuję wsparcie ze strony naszych kibiców. Wielu z nich pisało do mnie wiadomości, abym został w Legii. Teraz chcę odpłacić im się za to, jak traktowali mnie od momentu, w którym po raz pierwszy przyjechałem na Łazienkowską - powiedział Andre Martins na łamach legia.com.



- Przez cały czas swojego dotychczasowego kontraktu Andre stał się kluczowym punktem naszego zespołu. Okazał się nie tylko świetnym piłkarzem, odpowiedzialnym profesjonalistą na każdej płaszczyźnie, ale także wspaniałym człowiekiem. Jego doświadczenie, umiejętności piłkarskie i tak ważny w Legii niezaspokojony głód zwycięstwa z pewnością pomogą nam osiągać wyznaczone sportowe cele - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.