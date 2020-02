Pod lupą LL! - Arvydas Novikovas

Wtorek, 11 lutego 2020 r. 09:37 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy na w meczu z ŁKS-em na lewym skrzydle zobaczymy Arvydasa Novikovasa, czy nowego zawodnika Legii Mateusza Cholewiaka. Trener Aleksandar Vuković ostatecznie w wyjściowym składzie postawił na Litwina. Postanowiliśmy przyjrzeć się występowi byłemu graczowi Jagiellonii Białystok.



Początek nie należał do najlepszych w wykonaniu skrzydłowego. W 4. minucie wszedł w niepotrzebny drybling w polu karnym rywali i w efekcie stracił piłkę, zamiast dośrodkować ją do czekających partnerów. Arvydas stoczył siedemnaście pojedynków z rywalami i wygrał w dziewięciu z nich. Nie był to jednak najlepszy gracz w Legii pod względem skuteczności wygranych starć, na pierwszym miejscu uplasował się Domagoj Antolić z 77% skuteczności, a tuż za nim Michał Karbownik (76%).



W powietrzu Litwin stoczył trzy pojedynki i nie przegrał ani jednego, podobnie jak wspomniany Antolić. Na ziemi już było gorzej, gdyż czternaście pojedynków i tylko sześć wygranych. Obok Igora Lewczuka to jeden z najgorszych wyników całego zespołu. Podobnie sześć pojedynków wygrał Paweł Wszołek i Luquinhas. Często holował piłkę i wdawał się w bezsensowne dryblingi. Próbował tylko raz odebrać piłkę rywalowi i zrobił to skutecznie, jednak raz próbował tylko jeden zawodnik Legii, a był nim Mateusz Cholewiak, który na boisku przebywał tylko czternaście minut. Novikovas siedmiokrotnie stracił piłkę na rzecz rywala, najwięcej w zespole zrobił to Marko Vesović (10 razy), tuż za nim José Kanté (8 razy) i Novikovas wraz z Karbownikiem po siedem razy.



Skrzydłowy starał się robić zamęt w szeregach ŁKS-u, jednak nie wiele z tego wychodziło. Wielokrotnie podejmował złe decyzje, często zwlekał z podaniem do kolegów, „pchając” się tam, gdzie było dwóch zawodników rywali. We fragmentach meczu, gdzie szybciej powinien zagrywać do partnerów, zwlekał z podaniem i odwrotnie, gdzie powinien przytrzymać futbolówkę, to starał się szybko odgrywać. Przykładem może być sytuacja z 56 minuty, kiedy otrzymał w polu karnym podanie od Wszołka i znajdował się w trudnym położeniu, próbował zagrywać piętą do kolegi z drużyny, ale piłkę przejęli zawodnicy z Łodzi bądź ta z 16 minuty. Wtedy Litwin znajdował się z prawej strony pola karnego i zamiast trochę podciąć piłkę przy dośrodkowaniu, postanowił zagrać po ziemi, nie stwarzając zagrożenia pod bramką rywali.



Oczywiście nie wszystko było złe w wykonaniu Novikovasa. Skrzydłowy najczęściej z drużyny był faulowany, wywalczając trzy rzuty wolne. Na początku meczu celnie dośrodkowywał z rzutu wolnego na głowę Kanté i tylko skuteczna parada Arkadiusza Malarza uchroniła gości przed utratą bramki. Tuż przed przerwą skutecznie wrócił się do defensywy, blokując młodego zawodnika ŁKS-u i przerywając groźną akcję rywali. Natomiast w 45. minucie uderzył sprzed pola karnego, piłkę przed siebie wypluł Arkadiusz Malarz, z dobitką ruszał już Kanté, ale został wyprzedzony przez Morosa Gracię.



Nie był to udany występ Arvydasa Novikovasa. Z pewnością wymagać możemy od niego o wiele więcej. Pamiętamy, jego mecze w barwach Jagiellonii i mamy wrażenie, że nie wykorzystuje swoich wszystkich atutów. Gra drużynowa, a nie pod siebie przyniesie wiele korzyści skrzydłowemu, jak i całej Legii. Warto pamiętać, że konkurencja nie śpi. Maciej Rosołek, który zmienił w 63. minucie Novikovasa wpisał się na listę strzelców, trafił w słupek i był bardziej aktywny od swojego starszego kolegi.



Arvydas Novikovas

Czas gry: 63 minuty

Strzały / celne: 1 / 1 (100%)

Faule: 1

Faulowany: 3

Spalone: 0

Straty piłki: 7

Odbiory / udane: 1 / 1 (100%)

Podania celne: 40 / 31 (78%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 0 (0%)

Podania przyjęte: 43

Pojedynki / wygrane: 17 / 9 (53%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 3 / 3 (100%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 14 / 6 (43%)

Zwody / wygrane: 7 / 4 (57%)