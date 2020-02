Pierwszy trening Tomasa Pekharta

Wtorek, 11 lutego 2020 r. 16:18 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Wtorkowy trening rozpoczął się o godzinie 11 na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Nie wziął udziału Luis Rocha, za to pojawił się nowy napastnik Tomas Pekhart. Zajęciom z boku przyglądał się prezes Dariusz Mioduski.



Trening rozpoczął się od standardowej zabawy z piłkami, podczas której Arvydas Novikovas chciał przetestować nowego piłkarza „Wojskowych”. Czech podczas grupowej żonglerki miał jednak małą styczność z piłką. Następnie zawodnicy przeszli do przebieżki wokół boiska, z a to bramkarze do własnego treningu. Golkiperzy po rozgrzewce skupiali się na udoskonalaniu refleksu.



Zawodnicy ustawili się w kółku, w którym najpierw mieli ćwiczenia z gumami, a później ogólnorozwojowe. Następnie legioniści przeszli do podań, gdzie musieli skupić się na odpowiednim wyjściu na pozycję oraz szybkiej grze. Po kilkunastu minutach ćwiczenie zostało zmodyfikowane, ponieważ zawodnicy serię podań kończyli strzałem. Oprócz Radosława Majeckiego, Radosława Cierzniaka i Wojciecha Muzyka w bramce stał również trener Jan Mucha, który radził sobie naprawdę nieźle.



Po tym ćwiczeniu z boiska zszedł Michał Karbownik. Reszta zawodników grała mecz, w którym bramki stały do siebie tyłem. Ostatecznie wygrał zespól pomarańczowych w składzie: Mateusz Cholewiak, Andre Martins, Kacper Kostorz, Artur Jędrzejczyk, Jose Kante, Paweł Wszołek, Inaki Astiz, Mateusz Praszelik, Paweł Stolarski i Walerian Gwilia.