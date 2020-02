Legia II 1-0 Arabia Saudyjska U20

Wtorek, 11 lutego 2020 r. 19:55 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia II rozegrała dziś swój pierwszy sparing podczas tygodniowego zgrupowania w Hiszpanii. Podopieczni Piotra Kobiereckiego zmierzyli się w Tarragonie z reprezentacją Arabii Saudyjskiej do lat 20. Legioniści wygrali 1-0 po strzale Salvadora Agry, który wykorzystał podanie Patryka Konika. Do zespołu dołączył już Toni Segura oraz gracze reprezentacji do lat 17, którzy przebywali na turnieju w La Mandze. Dwaj z nich, Jakub Kwiatkowski i Jakub Kisiel, zaliczyli dziś swoje pierwsze występy w "dwójce". W piątek drugie spotkanie z Saudyjczykami, w którym oba zespoły zagrają w nieco odmienionych składach.



Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Arabia Saudyjska U20

Gol:

1-0 20 min. Salvador Agra (as. Patryk Konik)



Legia II: Kacper Tobiasz - Patryk Konik, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Ivan Obradović – Salvador Agra (40' Kamil Orlik), Łukasz Łakomy, Aleksander Waniek (83' Jakub Kisiel), Toni Segura (70' Kacper Skibicki), Piotr Cichocki (30' Nikodem Niski, 70' Jakub Kwiatkowski) - Kamil Kurowski (55' Jegor Macenko)

Trener: Piotr Kobierecki, II trener: Tomasz Sokołowski