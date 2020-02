Nowe sztycówki na Żylecie

Na meczu z ŁKS-em Łódź na Żylecie pojawiło się kilkanaście nowych sztycówek, które zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa ze środków uzyskanych ze sprzedaży gadżetów w sklepie Żyleta . Kupując w nim przykładacie swoją cegiełkę do tego, aby Legia była coraz silniejsza kibicowsko. fot. Michał Wyszyński

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl sztycówki super! odpowiedz

Ierciy - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ładnie, wraca klasyka chyba.. To teraz łyczek trunku na trybunach i jechać z Jagiellonia ktora nam pokazuje że kupowanie szrotu to strata, ale są też w sumie zagraniczni transfery mające mniej błędów niż za np. Jozaka. Pozdro odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trzeba przyznać bardzo ładne. Pozdrawiam malujácych. odpowiedz

Edek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Lepiej niż na San Siro odpowiedz

