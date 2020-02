Budowa LTC: Herby na elewacji

Prezentujemy kolejny raport zdjęciowo-filmowy z terenu budowy ośrodka treningowego Legii, który od początku kwietnia 2019 roku budowany jest w gminie Grodzisk Mazowiecki. W tygodniach na elewacji budynku zostały zamieszczone trzy podświetlane herby i duży napis "Legia Warszawa". To zmiana na plus względem wizualizacji, która pojawiała się od początku planowanej inwestycji, gdzie zamiast herbów była sama "eLka" i napis "Legia Training Center". Poniżej możecie obejrzeć film i najnowsze zdjęcia z budowy.

S. - 33 minuty temu, *.plus.pl Coraz bardziej podoba mi sie ten projekt, widać wyraźnie ze została przewidziana przestrzeń na dalszą rozbudowę: litera H może zostać dotknięta, potem znów dwa skrzydła i ewentualnie kolejne "domknięcie". I co najwazniejsze ewentualna rozbudowa nie zakłóci pracy gotowej części. Brawo za pomysł i wykonanie! odpowiedz

grzesiek - 46 minut temu, *.centertel.pl Mioduski jest dobrym biznesmenem. Ale mało zna sie na sporcie. Obym sie mylil. Byc moze ma swoja wizje ktora okaze sie trafiona. Poki co nasza Legia kadrowo wyglada beznadziejnie. Ale moze to sie z czasem zmieni jak bysmy zaczeli zarabiac na tej akademii... odpowiedz

Leśny Dziadek - 31 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: Mozemy sie bardzo przejechac na takim mysleniu. Jezeli ktos nie potrafi pozyskiwac doroslych zawodnikow, to z dzieciakami moze byc wiekszy problem. Poza tym skad ich brac? Co lepszych i tak kupia inne kraje. A tu zostanie reszta plus jakis niezauwazony rodzynek cudem pozyskany przez nas. Jezeli Legia nie bedzie regularnie grala w pucharach (w grupach), obawiam sie, ze nic z tego nie bedzie. Jak przekonac zdolne dzieciaki akurat do tej akademii, i gdzie je pozniej promowac? To jest bledne kolo. Potrzeba jednego, madrego i doswiadczonego PREZESA, ktory to zorganizuje. Ja takiej osoby obecnie nie widze... odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.net.pl Klub mógłby zatrudnić WFSów, żeby zrobili jakieś fajne grafy na tym budynku. odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Brawi panie Mioduski! Prowadź wodzu do Europy! odpowiedz

BRL - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl Mioduski ma swoje plusy i minusy. LTC uważam za duży plus. O ile decyzje kadrowe są z mojej perspektywy karygodne (zwłaszcza pseudotrenerzy), o tyle jestem w stanie zaakceptować jeden krok do tyłu (oszczędność na transferach, pozbywanie się graczy z wysokimi kontraktami) aby zrobić dwa do przodu (w końcu klub z europejską infrastrukturą, ten Holender z Rotterdamu jako dyrektor akademii). odpowiedz

