Kibice Jagiellonii przyjadą pociągiem specjalnym

Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

dodaj

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ja bym ich nie wpuścił - oni nas nie wpuszczają t niech zobaczą jak to fajnie przejechać pół Polski, zmarznąć i ... pocałować klamkę. odpowiedz

Ja sam. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie zajmujmy się frekwencją białostoczan tylko naszą. Pełne trybuny a w szczególności Żyleta to nasz obowiązek!!! odpowiedz

Snowman - 3 godziny temu, *.plus.pl Ciekawy jestem jak zareagują służby jak zdadzą sobie sprawę, że te około 3000 kibiców z Żylety przed i po meczu stwierdzi, że mają ochotę na spacer po Myśliwieckiej i w okolicach kanałku należy sprawdzić, czy w jego niedalekiej odległości ostały się na zimę pewne ptaki tudzież pszczoły :) odpowiedz

(L)egia - 3 godziny temu, *.virginm.net Ok, w porządku niech przyjadą, tylko żadnych flag! Albo inaczej: niech wpuszczą ich z flagami, ale niech pozwolą nam powtórzyć akcję "jaga.rar" odpowiedz

Kociak - 4 godziny temu, *.net.pl Proponuje ogólnopolska akcje #WykluczenizPKOekstraklasy nie tylko Legii. Inne kluby też dostają zakazy odpowiedz

Lech Bolensa - 4 godziny temu, *.plus.pl Czy będzie RaR w pociągu ? Czy kibice Baby Jagi będą w swoich pelerynkach ? Żeby było wiadomo komu zrobić RaR.. odpowiedz

Felek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Podejrzewam, że tym razem będzie jaga.rar pod stadionem. Ci, którzy nie wejdą na Żyletę będą się nudzić :-) odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Felek: Ty pewnie w pierwszym rzędzie tych robiących Jadze rar będziesz, co nie? odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl @Kamil: Oczywiście, trafiłeś w punkt! odpowiedz

tomek - 4 godziny temu, *.warszawa.pl powinni zostać pod stadionem odpowiedz

Ciekawy - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ciekawe co w obliczu zakazu dla bywalców Żylety zrobi Jaga ?? odpowiedz

siewca plotek - 4 godziny temu, *.futuro.pl @Ciekawy: Jak to co? Przyjadą i zabluzgają się na śmierć. W Białymstoku jak widzą samolot to rzucają widłami. Takie typy. Nie oczekuj cudów i pamiętaj, że ciekawość to pierwszy stopień do Piekła.

odpowiedz

Luki - 4 godziny temu, *.sky.com @siewca plotek: hehhe doje...łeś z tymi widłami odpowiedz

Jasio do ciekawy - 3 godziny temu, *.2.69 @Ciekawy: Nic.

A co im to zmienia?

Moooże, ewentualnie wywieszą przescieradlo z pojazdem na KL. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.