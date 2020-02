Komisja Ligi ukarała Legię

Za zachowanie kibiców gospodarzy podczas spotkania Legia Warszawa - ŁKS Łódź, na klub Legia nałożono karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych oraz karę zakazu wejścia na jeden najbliższy mecz Ekstraklasy w Warszawie dla wszystkich osób, które w trakcie meczu z ŁKS-em znajdowały się na Trybunie Północnej. - Kluby biorące udział w rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są dbać o jej wizerunek i prestiż oraz wspólnie budować jakość rozgrywek. Niedopuszczalnym i wysoce nagannym jest zachowanie kibiców Legii, którzy po pierwsze grożą młodemu zawodnikowi ich akademii, a po drugie grożą potencjalnemu sponsorowi innego klubu. Komisja Ligi wskazuje, że klub jako organizator imprezy masowej ma obowiązek reakcji na niedozwolone zachowanie swoich kibiców. Legia Warszawa nie podjęła tymczasem żadnych działań mających na celu usunięcie transparentów z niedopuszczalnymi treściami – powiedział przewodniczący Komisji Ligi Jarosław Poturnicki . - Kibice, wywieszając wspomniane hasła i groźby w kierunku potencjalnego inwestora Polonii i młodego zawodnika Legii, przekroczyli dopuszczalne granice dopingu. Działanie Komisji Ligi powinno być w takich sytuacjach ostatecznością. Negatywnych zdarzeń, które wystąpiły na meczu, klub mógł bowiem uniknąć. Wzajemny antagonizm kibiców drużyn z jednego miasta jest zrozumiały jednak nie może przybierać form niezwiązanych z rywalizacją na boisku. Komisja Ligi apeluje do wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją rozgrywek piłkarskich w Polsce, o współpracę w zakresie bezpieczeństwa na stadionach i niedopuszczania do podobnych sytuacji – dodał przewodniczący KL. Komisja Ligi powołała się na art. 64 i 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Z kolei za zachowanie kibiców gości na klub ŁKS nałożono karę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Za zachowanie kibiców gospodarzy podczas spotkania Arka Gdynia - Cracovia na klub Arka nałożono karę zakazu wejścia na jeden najbliższy mecz Ekstraklasy w Gdyni dla wszystkich osób, które w trakcie meczu z Cracovią znajdowały się na Trybunie "Górka". Na tej trybunie dopuszczano się zachowań, polegających na szczególnie wulgarnym obrażaniu właściciela klubu. Ponadto w trakcie meczu wywieszony został transparent z obraźliwymi treściami w stosunku do właściciela i pracownika klubu. Na trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna nałożono automatyczną karę dyskwalifikacji w dwóch najbliższych meczach Ekstraklasy. Szkoleniowiec został usunięty z ławki rezerwowych w meczu 21. kolejki Lech Poznań - Raków Częstochowa.

starszy - 43 minuty temu, *.centertel.pl ,,zakazu wejścia na jeden najbliższy mecz Ekstraklasy w Warszawie dla wszystkich osób, które w trakcie meczu z ŁKS-em znajdowały się na Trybunie Północnej ,, - ale cyrk ! Cześki z tej śmiesznej ekstraklasy stosują odpowiedzialność zbiorową i kpią z kibiców. Co za upadek. A cała brać kibicowska daje sobie skakać po głowie kilu wieśniakom.

odpowiedz

1909 - 53 minuty temu, *.plus.pl I Love Ekstraklasa.... Znów są bez kasy gnoje, złodzieje... Legia ponad wszystko!!! odpowiedz

Stefan z Krytej - 53 minuty temu, *.chello.pl Kara wydaje się być uzasadniona odpowiedz

1410 - 59 minut temu, *.vectranet.pl jakaś podstawa prawna? cokolwiek? odpowiedz

KMR - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Byłem w niedzielę na Żylecie. Transparentów nawet nie widziałem i teraz mam dostać karę? Dodam tylko, że bilet na Jagę już mam... No i ciekawe co w tej sytuacji... odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ta droga prowadzi do czasów jak za ITI bo prędzej czy później klub powie STOP pytanie tylko komu jest potrzebny znowu taki konflikt bo ucieszą się z niego tylko nasi wrogowie dlatego mam nadzieje ze niektórzy się opamietaja w tym co robią bo szkody duże a korzyści niewielkie...... odpowiedz

Co z karnetowcami? - 1 godzinę temu, *.chello.pl ?? odpowiedz

Artur - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czy cała Polska nie może się dogadać żeby zbojkotować tą śmiesznie zarządzają lige odpowiedz

Tagi (jak to podważyć?) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Art. 67 Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne §1.Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary:1)kluboma)karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,b)weryfikacji zawodów jako walkower,c)rozgrywanie meczu bez udziału publicznościd)zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu, e)zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,f)wykluczenie z rozgrywek,g)przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej. 2)kibicom –zakaz wstępu na stadion do 2 lat. 3)innym osobom fizycznym:

a)dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,b)karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł §2. Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6 punktów za drugie naruszenie. §3. Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu (orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, o której mowa w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie.§4 .W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 5.000 zł.§5. W przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł. odpowiedz

Wszyscy won! - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Tagi (jak to podważyć?): W uproszczeniu. Zamknąć mordy, w rzędzie stać i nie pyskować. My czerwony beton komisji ligi nie będziemy tolerować niczego co jest niezgodne z linią partii.

odpowiedz

Zenek metal - 35 minut temu, *.tpnet.pl @Tagi (jak to podważyć?): Obecny regulamin tej ''komisji '' to zbrodnicza lewacka ideologia i dlatego powinni się oni podać do dymisji i się rozwiązać . Szkoda słów , ten Poturnicki to żałosny komediant . odpowiedz

Julon - 1 godzinę temu, *.timplus.net To zemsta Ryżego na Mioduskim! odpowiedz

Łuki - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czyli tradycyjnie dla Legii najwyższe kary. odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.edu.pl Je..ać komisję tych darmozjadów !!! Za robotę by się wzięli lapiej lenie patentowane !!! odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Boją się dziady że znowu szmaty baby jagi by się paliły. Mam nadzieję że wkoncu zrobimy bojkot ekstraklasy i uderzymy w komisje ligi tylko puste stadiony dadzą tym dwbilom do myślenia tylko kibolstwo w Polsce musi się wkoncu obudzić. odpowiedz

Rozsądek - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda tych pieniędzy. Szkoda tych kibiców ze wschodniej którzy nie mają nic wspólnego z tą akcją a dostali zakaz. Głupota, wiadomo że nam to przykładnie dadzą karę. Reszta klubów mnie nie interesuje za bardzo więc nie będę płakał ze Arka to nie dostała kary a my tak. odpowiedz

Rafał - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bareja wciąż żywy. Jak można karać wszystkich kibiców? Ja dopiero zobaczyłem w domu po meczu. Teraz zanim zakupie bilet na mecz obejrzę zdjęcia z meczu poprzedniego, i poczekam do posiedzenia psychicznie chorej komisji odpowiedz

Zielarski - 2 godziny temu, *.co.uk W ósmą okrągłą rocznicę.... He he he he odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Raków najbliższy mecz gra z... Legią. Tzn. karę zawieszą, odłożą do rozpatrzenia apelacji itp. itd., byle tylko Papszun mógł przeciwko Legii być na ławce. odpowiedz

proinegw - 2 godziny temu, *.gov.pl Komisja Ligi biorąca udział w organizowaniu rozgrywek Ekstraklasy zobowiązane są dbać o jej wizerunek i prestiż oraz wspólnie budować jakość rozgrywek. Niedopuszczalnym i wysoce nagannym jest zachowanie Komisji Ligi, która po pierwsze dopuszcza aby były prezes PZPN, za którego kadencji doszło do największej w dziejach polskiej piłki afery korupcyjnej, i który po jej nagłośnieniu umniejszał jej skalę twierdzeniami o "jednej czarnej owcy" nadal pełnił wysokie funkcje w strukturach Ligi, a po drugie niedopuszczalne jest aby na apel tego kibica Polonii Komisja Ligi wtrącała się do komercyjnych układów biznesowych. Komisja Ligi jako organizator imprezy masowej ma obowiązek zachowania neutralności na każdym etapie organizowanych rozgrywek oraz stronić od jakiegokolwiek wspierania, oceny, sugerowania, popierania, ganienia czy karania klubów wobec jakichkolwiek powiązań biznesowych klubów z prywatnymi firmami. odpowiedz

@mandaryna - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zawsze myślałam że Temida jest ślepa,a okazało się, że jest głupia.Komisja Ligii ponad Legię! odpowiedz

Tagi - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wydaje mi się że w polskim prawie nie obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. Powinny posypać się pozwy skierowane przeciw tej śmiesznej komisji. Może ktoś zorientowany w kwestiach prawnych dot. tej sytuacji wypowie się na ten temat. odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Banda złodzieji . Mocno LEGIA (L) odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.ilabs.pl Na co idą kary??



Jak długo pozwolimy aby nam pluli w twarz? odpowiedz

Kujawiak - 2 godziny temu, *.pio-net.pl Kara zbiorowa, stalinowskie metody. odpowiedz

Bojkot - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jest jeden, jedyny sposób na te sytuację. Bojkot tej gównoligi na 5 spotkań co najmniej, a jak im rura nie zmięknie to jechać dalej z tematem. Niech się pobawią z tymi drewnami na boisku przez te kilka spotkań, z frekwencją po 1000 osób na każdym meczu. I zobaczymy, kto co komu będzie proponował. odpowiedz

Jagiellonia.rar part2 - 2 godziny temu, *.chello.pl Jagiellonia.rar part2 ? :) odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Kluby biorące udział w rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są dbać o jej wizerunek i prestiż oraz wspólnie budować jakość rozgrywek.

A komisja ligi w jaki sposób buduje jakość rozgrywek?Kasę tylko wyłudzają od klubów.Siedzą na cieplych stołkach i kasę biorą za nic.Banda darmozjadów.

Znowu najwieksza kara dla Legii.

Legia ponad każdym. odpowiedz

Wiadomości⚽️Legia - 2 godziny temu, *.204.59 @Darek : Czas sie wziáść za komisje ktòra pod wpływem nagonki medialnej rozpoczyna wojne z Kibicami Ludźmi Polskich klubòw piłkarskich,walka z masami i kliètami piłki noźnej jest na straconej pozycji ..Wiéc gamonie z komisji powinnismy podać sie do dymisji,sá skorumpowani .....bo tylko każà a nie leczà ,niepomagajà w problemach kibicòw iklubòw.. odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Czy ich w tej komisji pop...? odpowiedz

Qsm - 2 godziny temu, *.sbb.rs czyli wchodzę na Żyletę skoro na łks-ie byłem np. poza PL albo na innej trybunie? hehehe odpowiedz

Komisja Ligi Ponad Legią - 2 godziny temu, *.chello.pl Chyba kogoś pogrzało za odpowiedzialność zbiorową, która jest krzywdząca dla wielu normalnych kibiców, którzy akurat na tej trybunie oglądają mecze. odpowiedz

Sadi - 2 godziny temu, *.18.56 @Komisja Ligi Ponad Legią: na tej trybunie się nie ogląda meczu tylko zdziera gardło ogląda to się na vipach bądź przed tv odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Sadi: Ty jakiś ograniczony jesteś? Ja na Żyletę chodzę od 25 lat i zawsze oglądam mecze. odpowiedz

Bubu - 2 godziny temu, *.chello.pl @Sadi: a ja palę se kiepy, gram jedna ręka w bilard i se ogladam odpowiedz

Mlodszy_brat - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Sadi:



Mordo, a Ty zdzierasz gardło z zamkniętymi oczami czy stoisz tyłem do boiska? odpowiedz

Plaskacz - 53 minuty temu, *.chello.pl @Komisja Ligi Ponad Legią:

Na Żylecie kibicujesz a nie oglądasz. Coś ci sie pomyliło. odpowiedz

Bubu, - 18 minut temu, *.t-mobile.pl @Bubu: ?? odpowiedz

j-62 - 3 godziny temu, *.orange.pl A ile zapłaci ARKA za transparent skierowany do Prezsa, Kmisja Ligi nakłada karę na klub jakby to zarząd wywiesił transparent, najłatwiej kliknąć - 50 tyięcy- i niech się klub martwi a oni się podzielą i wszyscy zadowoleni odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A co z biletami ci co już kupili odpowiedz

Anaton - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Cyniek: Pewnie będzie zwrot kasy. Dla Klubu tylko to bedzie dodatkowa robota :( odpowiedz

zdzichu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakim prawem jakies leśne dziady maja decydować czy wejde na mecz z Jagą czy nie? Gdzie my żyjemy? odpowiedz

OLO - 3 godziny temu, *.tpnet.pl pzpn,pzpn...............pzpn odpowiedz

