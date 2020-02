Zbiórka na oprawy i kibicowskie gadżety na meczu z Jagiellonią

Piątek, 21 lutego 2020 r. 20:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nieznani Sprawcy przygotowali kolejną produkcję z serii Ultrawersytetu Warszawskiego. T-shirty z motywem oprawy "Legia ponad każdym", zaprezentowanej na meczu z ŁKS-em, będą do kupienia w cenie 70 złotych - w przerwie meczu z Jagiellonią pod gniazdem. Cały zysk z ich sprzedaży zasili legijne konto ultras. "Nie chcemy ciągle narzekać, ale niestety, gdyby Marysia zobaczyła stan NaSzego konta, to wiecie co by było. Ale walczymy i wierzymy, że kiedyś będzie dobrze" - informują Nieznani Sprawcy.



W tym samym miejscu sprzedawane będą kominiarki "Jihad Legia" (35 zł) od NS-ów oraz vlepki od UZL (10 zł za 8 szt.). Vlepki będzie można nabywać również od 15:30 do 16:30 w Źródełku



Przy wejściu na stadion prowadzona będzie zbiórka na oprawy - zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras!