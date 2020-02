NS: Akcja #WykluczenizPKOekstraklasy

Czwartek, 13 lutego 2020 r. Nieznani Sprawcy

Wszyscy na pewno mieliście okazję już słyszeć o skandalicznej i abstrakcyjnej karze wymierzonej w kibiców Legii przez komisję ligi.



Za wywieszenie dwóch transparentów bez wulgaryzmów, zakazanych symboli czy czegokolwiek takiego, komisja domaga się, aby klub nie wpuścił na najbliższy mecz wszystkich, którzy na ostatnim meczu wspierali nasz klub z Żylety. Mowa o ponad 8000 kibiców. Starszych, młodszych, kobietach, dzieciach, bez wyjątków.



Pomysł skandaliczny i budzący mnóstwo wątpliwości na temat jego podstaw prawnych, pozbawiający kibica do elementarnego prawa, jakim jest oglądanie meczu i wspieranie swojego klubu.

Na taką postawę nie ma z naszej strony zgody. Będziemy za wszelką cenę walczyć o to, aby móc przychodzić na nasz stadion.



Pokażmy wszystkim kogo ukarała PKO EKSTRAKLASA. Jak to zrobić? Bardzo prosto.



- Zamieszczamy w mediach społecznościowych (fb/twitter/insta itp.) swoje zdjęcie z kartką „WYKLUCZENI Z PKO EKSTRAKLASY”

- Do wpisu dodajemy #WykluczenizPKOekstraklasy

- Post zamieszczamy w swoich social mediach, ale warto też odwiedzić profil PKO, czyli głównego sponsora naszych rozgrywek, jak i profil ekstraklasy.



WSZYSTKICH KIBICÓW LEGII ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI. Nawet jeśli nie było Was na ostatnim meczu, czy byliście na innej trybunie. Kolejna idiotyczna kara może dotknąć i Was. Chodzi o nasz sprzeciw.



Nie raz pokazaliśmy, że w ciężkich chwilach potrafimy działać jak nikt. Legioniści, wyraźmy nasz sprzeciw i walczmy o swoje!



Nieznani Sprawcy