Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy. Cracovia goni Legię

Od piątku do niedzieli rozgrywane były mecze 22. kolejki Ekstraklasy. W niedzielę Jagiellonia podzieliła się punktami z Koroną, Wisła Kraków wygrała w Lubinie, a Cracovia pokonała Lecha i zrównała się punktami z Legią. W trzech sobotnich meczach padły same remisy. W Bełchatowie pomiędzy Rakowem a Legia padł wynik 2-2. W dwóch pozostałych kibice nie obejrzeli goli. W piątek dwa zwycięstwa zanotowali gospodarze. Górnik pokonał Arkę, a Lechia - Piasta. 22. kolejka: Górnik Zabrze 2-0 Arka Gdynia Lechia Gdańsk 1-0 Piast Gliwice ŁKS Łódź 0-0 Wisła Płock Pogoń Szczecin 0-0 Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 2-2 Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 0-0 Korona Kielce Zagłębie Lubin 0-1 Wisła Kraków Cracovia 2-1 Lech Poznań Aktualna tabela Ekstraklasy Terminarz i wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Abcd - 15.02.2020 / 10:14, *.vectranet.pl Łatwe 2/3:0 odpowiedz

Gienek - 14.02.2020 / 10:14, *.netfala.pl Ty(L)ko zwycięstwo! odpowiedz

filand - 14.02.2020 / 23:12, *.t-mobile.pl @Gienek: Oby.... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 14.02.2020 / 23:22, *.play-internet.pl @filand: Zgadzam się.Oby. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.