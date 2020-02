Komentarze (32)

Hiszpan - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Vuko Ty pało nie martw się nic się nie stało.

Nie ma trenera jest kwintesencja frajera.... odpowiedz

Pełne poparcie dla trenera Vukovica i Prezesa Mioduskiego - 7 minut temu, *.chello.pl Pękhard wejdzie i jeb.nie hattryka a malkontenci dalej będą jojczyć. odpowiedz

Piorun - 9 minut temu, *.centertel.pl Gra jest totalnie porazajaca...Totalny futbol, polegajacy na nie poddawaniu sie...porazajace... odpowiedz

Leśny Dziadek - 10 minut temu, *.centertel.pl Czy Legia gra: 1 4 6? Przeciez tam nie widac napastnika. W 6 pomocnikow mamy wygrac mecz? Rosolek i Kante powinni wchodzic w pole karne, a jakby sie pochowali w srodku. Smutek i nostalgia... odpowiedz

Po(L)ubiony - 11 minut temu, *.chello.pl Ceterum censeo: Vesovic jest beznadziejny i powinien być na ławce, nie na trawie. Jędza nieustannie fauluje, gdyby sędziował Frankowski, gwizdnąłby karnego i wolnego z 16-tki po jego faulach. Leszczuk gra jak leszcz, nawet nie oderwał sie od ziemi gdy wyskakiwał Musiolik. odpowiedz

(L)1916(L) - 12 minut temu, *.tpnet.pl -Vuko

-Co?

-Ty wiesz co !!!!!



Aco, Aco za co Tobie k...a płacą!!! odpowiedz

Janusz - 12 minut temu, *.centertel.pl Buki buki dziś porażka odpowiedz

Hiszpan - 13 minut temu, *.play-internet.pl Podtrzymuje mój wpis po LKS. Niezależnie od wyniku są ujowi na maksa. Trener amator to i piłkarze jak spod budki z piwem. A teraz piesek Vukovica zb82 czy jakoś taki Nick do ataku kąsaj w obronie swojego Pana. Hau... odpowiedz

Miodulski niszczyciel Legii - 13 minut temu, *.chello.pl Ręcznik mamy nie bramkarza odpowiedz

Br(L)dno - 17 minut temu, *.vectranet.pl A może by na ''EUROWIZJE" by uderzył z tą pieśnią "Nie poddawaj Się"?





































n odpowiedz

Podobnie jak ŁKS - 20 minut temu, *.vectranet.pl Majecki już czas out.38 minuta z Rakowem a My ,,nie poddawaj się,, to już jest dno.I jeszcze pozdrowienia dla kryminalistów.To do trzech bramek sztuka. odpowiedz

Plaskacz - 9 minut temu, *.chello.pl @Podobnie jak ŁKS:



Bo ta nuta jest tak wkurzająca że ma zmusić do lepszej gry. To forma dręczenia. odpowiedz

Vuko = Pinokio - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Gra w dziada daje efekty odpowiedz

Wiem co mówię - 23 minuty temu, *.chello.pl Czas na Stolarskiego odpowiedz

Lagionator - 26 minut temu, *.247.135 oj chyba naprawde jest zle, skoro w Totolotku na live, mozna postawic na naszych po 3.00... a przeciez jest sporo jeszcze sporo czasu na odrobienie straty. oby mimo wszystko dali rade. odpowiedz

Marian - 27 minut temu, *.centertel.pl Włączać tvp liberałowie:) odpowiedz

jo - 31 minut temu, *.tpnet.pl Gramy w poprzek aż miło patrzeć !!! odpowiedz

Bez kitu - 31 minut temu, *.chello.pl Oczy bolą odpowiedz

atmosferic - 35 minut temu, *.orange.pl Legia gra padake znowu. Co to jest ze zaden nie potrafi normalnie przygotowac zima druzyny. Te przestrzenie miedzy formacjami to takie wielkie ze tego sie nie da wygrac. Co ten Vukovic robi? Zero pomyslu na gre... tylko klepanie do najblizszego. odpowiedz

Plaskacz - 35 minut temu, *.chello.pl Jesteśmy jak sprężnyna. Schodzimy w dół żeby się odbić! odpowiedz

Vuko Won !!! - 9 minut temu, *.t-mobile.pl @Plaskacz: odbic to sie moze..jak sie patrzy na to dno. odpowiedz

Leon - 37 minut temu, *.orange.pl Co w tym cieniasie Monaco widzi? odpowiedz

Mistrz - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Leon: jego jeszcze się da uratować. Ale P. Vesovic za to znowu na swoim poziomie odpowiedz

Mistrz - 39 minut temu, *.centertel.pl No to się zaczęło. Znowu z beniaminkiem tracą pierwsi bramkę odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Tak jak przepowiedziałem tydzień temu - pierwszy strzał Kante po golu w ostatnim meczu wylądował na aucie. odpowiedz

:) - 44 minuty temu, *.chello.pl @Mateusz z Gór: no i jak się z tym czujesz? odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Na którym kanale jest tvp sport? odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Dzięki wielkie odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Poratuje ktoś steamem bo w Germanii utknąłem odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Rado: na TVP sport możesz obejrzeć przez neta odpowiedz

Tomek Mokotów - 2 godziny temu, *.chello.pl @Rado:



http://soccer-live.pl/



Masz tam paręnaście streamów, niekoniecznie najwyższej jakości ale co ważne: bez beznadziejnego komentarza zaproszonych pajaców jak Węgrzyn czy Mielcarski. odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rado: który rok? odpowiedz

