Feio: Mieliśmy lepsze sytuacje niż Legia

Goncalo Feio (trener Rakowa): W pierwszej połowie Legia przeważała, spędzała dużo czasu na naszej połowie, ale pokazaliśmy dobrą organizację gry obronnej. Mieliśmy też kilka swoich sytuacji, głównie po stałych fragmentach. W drugiej połowie byliśmy w stanie wyrównać wynik, nie było aż tak wielu sytuacji, ale mecz był bardziej wyrównany. Musimy szanować ten punkt, bo graliśmy z najlepszym zespołem w Polsce, ale jest lekki niedosyt. W naszym odczuciu mieliśmy lepsze sytuacje niż Legia. Pokornie trzeba uszanować ten punkt, ale ambicjonalnie pozostaje niedosyt. Zniwelować atuty najlepszego zespołu w Polsce jest bardzo ciężko, musi pracować na to cała drużyna.

bemo_mnik - 17 minut temu, *.mm.pl gość ma rację

ten śierściuch co im zawalił karnego miał jeszcze 2-setkę i ogólnie a gra głową w naszym polu karnym była TRAGICZNA i gdyby nie Majecki to z samych stałych fragmentów byłby wpierdal. odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Gdybyśmy zamiast podawać do Szumskiego strzelali po rogach bramki mecz spokojnie byśmy wygrali!!! Ale niestety wracają stare demony.... skuteczność... skuteczność... skuteczność!!! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Oczywiście, że Raków był do pyknięcia. odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.telkab.pl Sytuację. Niestrzelony rzut karny. odpowiedz

