Remis z beniaminkiem

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Paweł Dziopak



bornik - 5 minut temu, *.mm.pl bo to jest tak, jak ktoś jest dużo słabszy to komentarze są życzliwe.. a jak nie i mocno gryzie po dupie- to zaczyna się hejt i wylewanie frustracji oczernianiem przeciwnika, a czwa pogryzła mocno w tym meczu..



w tym czemu to czwa miała więcej dobrych sytuacji na strzelenie gola. kibicuje obu zespołom a Legia jest za dobra aby hejtowac rozsądnego przeciwnika który grając wszystkie mecze na wyjeździe za chiwilę może wylądować w ósemce.. narka. odpowiedz

Szyszko - 1 godzinę temu, *.chello.pl Fajnie Vuko, ale z tymi młodymi to może niech Loczek nie decyduje po główce. Nie pal talentów! A ten Czech ma rozwolnienie czy znowu następny w rezerwach pomyśli przez sezon jak się czuje? odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl norma, trochę chęci i po Nas, Raków spada ... Legia Mistrz !!! odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.chello.pl Jedno Ważne pytanie: Czy w sezonie 19/20 jakikolwiek zawodnik Legii przedryblował rywala choć RAZ? odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl @ Heniek: Bez przesady. Luki i Karbo to robią. Oglądam Bundesligę i większość bramek zza szesnastki. A u Nas? Boją się?? odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl Może czas na to: Cierzniak, Stolarski, Remmy, Jędrzejczyk, Karbo, Martins, Gwilla, Luki, Wszołek, Kante, Pekharat odpowiedz

Szyszko - 2 godziny temu, *.chello.pl Rosołek jest teraz z przykazu? Kibicuję, ale może niech gra kto robi różnicę? Panie Loczek... odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl A w obronie może czas na Remmyego? odpowiedz

piotr_zabki - 2 godziny temu, *.jjs.pl Szanowni Państwo - to różni Nas od Europy - Veso, Wszołek, Luki i Karbo - tylko prawa noga, rywale to już wiedzą.000000 skrzydeł.. odpowiedz

Nieznany - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Vesovic to ma przywileje zapewne u trenerka ale to maly problem, jestem ciekaw co my robimy na treningach,ze na 2 mecze potrafimy 1 wrzucić piłkę do Rosolka na główkę z łks a drugą bramkę sam Kante sobie podrzuca i strzela głową gola.TO TYLKO WINA MIODUSKIEGO KTORY TAKICH MARNYCH LUDZI ZATRUDNIA W KLUBIE.LOCZEK WON Z LEGII odpowiedz

Stary Chłop z Bielan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Vesović najgorszy na boisku, Wszołek już nie to samo, parę meczy w naszej siermiężnej lidze kopania się po czole i po gościu. Kante myślę że nawet bardzo dobrze i dobrze że go zatrzymali w Legii.

Żeby tamten wiking strzelił pierwszego karnego różnie mogło by się to skończyć .

Dobra ta Nasz Legia na wiosnę ... odpowiedz

WSTYD - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Antolić najgorszy same straty i podania do boku. Po jego stracie w 1 połowie padla później bramka dla rakowa odpowiedz

Jordan - 3 godziny temu, *.cni.at Wszyscy gotowi na coroczną powtórkę z rozrywki i jawne wiosenne walenie w ch..ja a nie walkę o mistrza? Ja już gotów. Pierwszy akt za nami. odpowiedz

Bez komentarza - 4 godziny temu, *.master.pl To był "zwycięski remis".. "szanuję ten punkt".."nic się nie stało" odpowiedz

filand - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Remis , który powinien być porażką.

Luquinhas, Kante dziękuję ⚽️⚽️ odpowiedz

Martinez - 4 godziny temu, *.105.93 Ręce opadają. Raków to mega-drwale, może ze 3 składne akcje zrobili przez cały mecz i mają z nami remis 2-2? Toż to nie do wiary! W prezencie dajemy im 2 karne, ruszający się jak wóz z węglem kafar Musiolik strzela gola. Gdzie Lewczuk i był? Na co on liczył w tej sytuacji? Że jakoś to będzie? Jak takiego typa, co tylko "je...ć z bańki" potrafi można zostawić i nie kryć od piłki?! Środek obrony bardzo źle dzisiaj, boki chociaż dawały coś z przodu. Osobna sprawa to skuteczność, noż kurVVa! 2/3 strzałów w środek bramki, 2 piękne wstrzelenia piłki ze skrzydeł, raz Rosołka, dwa - Karbownika i tu powinny być 2 bramki. Efekt zerowy. Gra w środku wyglądała nawet nieźle, kombinacje, wymiana pozycji - to nawet działało.

Podsumowując - drwalom jedna w sieci się należała, bo Lewczuk przysnął, karne to są kpiny z gry obronnej. Po naszej stronie powinno wpaść z 5 a tu dupa zbita. 1 punkt gdzie 3 były obowiązkiem. Do domu na piechotę w nagrodę. 200km to dojdą do wtorku. Wnerwiony jestem. Mając na wyjeździe 1-2 nie wygrać, bo się prezentuje drugiego karnego, to niewyobrażalne jest. odpowiedz

Racovia - 2 godziny temu, *.as9105.com @Martinez: Stary doszedłem do momentu o Musioliku ruszającym się jak wóz z węglem. Hahaha teraz sobie sprawdź staty z meczu.... Musiol to najszybszy zawodnik dzisiaj ponad 33km i nie tylko dzisiaj. To jeden z najszybszych zawodników tej ligi. Rozbawiłeś mnie, dostajesz 1pkt. odpowiedz

Martinez - 2 godziny temu, *.105.93 @Racovia: Gościu, jak się wóz z węglem rozpędzi to też jedzie. On nie ma startu do piłki, na 5 metrach nawet emeryt go dogoni. Chyba pomyliłeś odwagę z odważnikiem... odpowiedz

Jose Kante - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dokładnie, zgadzam się z przedmówca: dopóki nie będzie poważnych pieniędzy, nie będzie żadnego poziomu. Ta liga z kolejki na kolejkę jest coraz bardziej tragiczna, zresztą każdy widzi... Wyobraźcie sobie, że Bayern bierze na podstawowego napastnika gościa, którego weryfikował przez 1,5 roku, albo sprowadza REZERWOWEGO Wolfsburga. Legia zarobiła na transferach od 2017 roku 25 MILIONÓW EURO. I co z tego? Nawet LTC budują na krechę odpowiedz

Stary - 4 godziny temu, *.centertel.pl vuko won natychmiast,zero pojęcia fart z łksem fatrowny remis z kolejnym beniaminkiem odejdź pajacu odpowiedz

Ewelina - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Trudno wygrać, jeśli co chwila przeciwnik dostaje prezent od naszej obrony w postaci rzutu karnego. odpowiedz

misiek75 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pewnie jutro ziemniory z Poznania łachy podłożą się swoim koleżankom z Krakowa. I oczywiscie te krakowskie szmaty nas dojdą i będą mieli tyle samo punktów. Gra Legii to jest dramat, ale cała taka liga - dno. odpowiedz

Vuko czytaj przed meczem opinie Fans! - 4 godziny temu, *.204.119 Vuko a ty masz jakiś plan na jutro?Puszkina chłopaki zagrajá na 100% dla trenera a czy nasi bédá jutro wojownikami I pokażá kunszt twojej szkoły?zobaczymy, abyśmy szczéśliwie wygrali ✨⚽️✨ odpowiedz

Saska Kępa (L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Niektórzy w komentarzach histeryzują, że produkty piłkarskopodobne szumnie mieniące się piłkarzami naszej Legii nie zdobędą tytułu mistrza Polski. Zdobyć zdobędą i nie dlatego, że wyrastają ponad przeciętność w tej jednej z najsłabszych lig w Europie, ale dlatego, że inne szroty piłkarskopodobne zwane drużynami rywali robią dosłownie wszystko, aby tego tytułu nie zdobyć. Więc nie ma co się ciśnieniować i histeryzować, bo raczej ten tytuł zdobędą, a później tradycyjnie: eliminacje z jakimiś egzotycznymi drużynami -łomot od nich, wakacje się jeszcze nie skończą i piłkarski Polexit będzie faktem. Zgodnie z tradycją. Dlatego z tego cyrku, groteski, burleski w wykonaniu produktów piłkarskopodobnych należy się śmiać. Szkoda nerwów na nich. odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Vuko dzięki za kupon ;) Swojją Drogą Vuko tak gadałes ostatnio o ''charakterze'' gdzie ten charakter byl dzis? Musisz skumać chłopie,że samym charakterem nie wiele wygrasz.



odpowiedz

Jose Kante - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Hahahhahahha, w canal + powiedzieli, że to naprawdę dobry mecz....nic dodać nic ująć, czym się emocjonujemy. Ale jeśli w dwóch poprzednich meczach były razem 3 celne strzały.

Co do Legii, to nie rozumiem, wiedzą od zawsze, że wszystkie te żenująco słabe drużyny ( Legia jest aż słaba), nie grają nic innego jak stałe fragmenty wywalczone po farcie...a i tak dalej nie potrafią z tymi lamusami wygrywać regularnie po 2, 3, 4, 5:0. Aha, nasi napastnicy ani razu nie oddali strzału w bok od bramkarza. Qrwa, co za liga... odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Wyrównane spotkanie.Dużo walki biegania.Moglismy to wygrać i równie dobrze przegrać.

Budżety zupelnie inne a na boisku wyrównywa gra.To mnie martwi.

Vesovic nic nie gra.Nie ma w ogóle zagrożenia z prawej strony boiska.

Szkoda dwóch punktów.Jedziemy dalej.Najważniejsze być pierwszym na koniec sezonu. odpowiedz

Tomek - 4 godziny temu, *.chello.pl Nowy napastnik wejdzie w tym sezonie na boisko,czy zagra w rezerwach.

Wiem wiem naszą ligą jest tak ciężka,że potrzebna kilku miesięczna klimatyzacja.

odpowiedz

Marność nad marnościami ... - 4 godziny temu, *.206.99 Chciałoby się aby Legia była potentatem naszej ligi . A jak widać po osiąganych wynikach w naszej słabej lidze jest jednym z reszty drużyn która może wygrać jak i przegrać z każdym . Niestety . Dopóki nie będzie poważnych pieniędzy zainwestowanych w Piłkarzy klasy minimum Ofoe to nasz klub nigdy nie odskoczy zbytnio poziomem sportowym od reszty ligowej szarości .A w Europie będziemy walczyć z potentatami z Węgier , Kazachstanu , Estonii , Macedonii , Słowacji itd. , itd. . średnie kluby z takich lig jak Niemcy , Anglia , Włochy , Hiszpania będą nie osiągalne dla nas odpowiedz

Wrath - 4 godziny temu, *.chello.pl Obrona dziś dramat... Ładnie potrafimy przycisnąć ale brakuje pomysłu na ostatnie podanie.

Kante na razie 2 mecze 2 bramki. Goleador to nie jest ale w tej pszenno-buraczanej lidze jeżeli będzie dawał bramkę co mecz(albo prawie co mecz) to będzie to dobra skuteczność odpowiedz

Saska Kępa (L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Szara, siermiężna rzeczywistość jednej z najsłabszej lig w Europie. odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Aco Aco za co tobie k..płacą odpowiedz

Carlos - 4 godziny temu, *.chello.pl Vuko won z Legii!!! odpowiedz

eN - 4 godziny temu, *.as9105.com Zero pomysłu, gra po obwodzie i wrzutka ze stojącej piłki - najłatwiej się z tego wybronić. Przeciw nam tak jak raków to gra praktycznie 80% ligi trzeba piłkarzy którzy potrafią grać po ziemii bez przyjmowania.

A całkowice rozczarowują rzuty rożne. Przeciw nam zawsze oddają strzał czyli zagrożenie, u nas każda wybita i lecą z kontrą czyli niestety znów zagrożenie. odpowiedz

Won - 4 godziny temu, *.virginm.net Vesovic totalne dno jezdziec bez gowy. odpowiedz

Tommy83 - 4 godziny temu, *.chello.pl @Won: Dokladnie,niech gra Stolar,Veso nic nie gra do przodu,zero dryblingu,hamulcowy druzyny,przez nawet Wszolek nie mogł pograc... odpowiedz

Miodek amatorek - 4 godziny temu, *.47.91 Wstyd

Raków przebiegł 118 km, Legia 108

Obrona-dno

Lewczuk ciągle spóźniony odpowiedz

dejne3 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Miodek amatorek: Lewczuka ostatni sezon w Legii dobiega końca ,spóźniony jak zwykle. odpowiedz

Vuko WON - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Brak pomysłu pod bramką przeciwnika.

I to na ten temat chciałem powiedzieć! odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Eeeeeeechhhh remis na własne życzenie... odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.124.248 Lewczuk Wszołek Rosołek

Masakra nie da się wygrać w 8 miu

Małecki klasa karbownik exstra odpowiedz

Jarosław - 3 godziny temu, *.grefnet.pl @Wawa: a kto to ten Małecki? Ten z Wisły? Super szczególnie jak na początku podał prosto pod nogi rywala i była kupa... odpowiedz

Krak - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kontrakty ,reklamy ,a my ch,,j gramy odpowiedz

Plaskacz - 4 godziny temu, *.chello.pl Dziękuję za ten remis. Bełchatów nigdy nie był łatwym stadionem. Dobrze że Jędza się wykartkował przed Jagą. Potem będzie luz. odpowiedz

mietowy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl kurde ten rakow taki jest slabiutki i ten remis to jak w plecy niestety odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @mietowy: Słabiutki, a grał lepiej od Legii... no popatrz Pan! odpowiedz

Mistrz - 4 godziny temu, *.orange.pl Czy Vesovic znowu będzie miał ocenę za mecz 3,6? Czy może jednak wyżej. Fajnie zaprezentował się Raków w tym meczu. A nie przepraszam, to Legia zagrała tak słabo odpowiedz

