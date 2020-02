Rosołek: Jesteśmy zawiedzeni

Sobota, 15 lutego 2020 r. 22:43 Maciej Frydrych i Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Rosołek: Każdy punkt trzeba szanować, choć na pewno jesteśmy zawiedzeni brakiem zwycięstwa. Szczególnie, że potrafiliśmy odwrócić losy i wyjść na prowadzenie. Uważam, że gdybyśmy utrzymali nieco dłużej ten rezultat, to byśmy wygrali. Niestety, Raków dostał rzut karny. Odnośnie mojego występu, to rozmawiałem z trenerem i miałem świadomość, że mogę zacząć od pierwszej minuty.

Patrząc przez pryzmat wyniku nie czuję zadowolenia, ale na indywidualne podsumowania przyjdzie czas. Szukałem sobie miejsca na boisku, ale taki był plan, żeby rotować pozycjami w trakcie meczu, o ile zajdzie taka potrzeba.

Osobiście wolę zaczynać mecz od początku niż wchodzić z ławki, ale doświadczenie pokazuje, że gra od pierwszej minuty jest nieco trudniejsza niż wejście w drugiej połowie. Ma na to wpływ m.in. wynik, przy którym się wchodzi. Niemniej nie jest to wyznacznik. A czy zagram w kolejnym meczu? Trener widzi nas na treningach i sprawiedliwie podchodzi do tematu.

Dwa rzuty karne dla rywali w jednym meczu, to rzadka sytuacja. Tym bardziej szkoda, że miało to miejsce w momencie, gdy zdobywamy bramki. Zamiast uspokojenia spotkania następuje taki zwrot akcji.