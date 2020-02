Papszun nie poprowadzi Rakowa w meczu z Legią

Podczas środowego zebrania Komisja Ligi Ekstraklasy SA na trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna nałożyła karę dyskwalifikacji w dwóch najbliższych meczach. W 82. minucie spotkania z Lechem Poznań szkoleniowiec otrzymał czerwoną kartkę za dyskusję z sędzią, Pawłem Raczkowskim. Oznacza to, że nie zasiądzie na ławce trenerskiej podczas sobotniego meczu z Legią Warszawa. Zastąpi go drugi trener, Gonçalo Feio, który w latach 2014-2015 pełnił funkcję analityka w Legii, a od 2010 roku pracował w akademii stołecznego zespołu.

Sasza - 2 godziny temu, *.net.pl Spisek. Specjalnie go wykartkowali, żeby osłabić rywala. To nie może być przypadek ;) odpowiedz

Sputnik 44 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl W dobie smartfonów to straszliwy cios... odpowiedz

lhm - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Sputnik 44:

Dokładnie tak... Usiądzie sobie na trybunach i będzie z góry widział o wiele lepiej niż z ławki... odpowiedz

Emigracja - 4 godziny temu, *.213.66 Papszun Tarchomin murem !!! Czekamy na Ciebie w Legii !!! odpowiedz

