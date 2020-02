Na stadionach: UltraDay

Wtorek, 18 lutego 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatni weekend byliśmy świadkami znacznie mniejszej liczby choreografii na trybunach, a i liczby wyjazdowe na większości stadionów nie należały do najwyższych. Na dwóch stadionach w ogóle zabrakło przyjezdnych, z czego w jednym przypadku z powodów infrastrukturalnych (budowa stadionu w Szczecinie). Kibice Wisły Płock zostali wpuszczeni na sektory ŁKS-u, dzięki czemu mogli obejrzeć wyjazdowe spotkanie swojego klubu. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazała się Wisła Kraków, robiąc niemałą niespodziankę.



Lechici w dobrej liczbie stawili się na meczu przyjaźni w Krakowie. Legia wypełniła do ostatniego miejsca sektor gości w Bełchatowie, gdzie swoje mecze rozgrywa Raków. Od tego roku częstochowianie mają pozwolenie na przyjmowanie przyjezdnych w Bełchatowie, bez względu na charakter imprezy masowej.



Oprawy w tej serii spotkań zaprezentowali jedynie fani dwóch ekip. Kibice Jagiellonii przy okazji "Święta Ultra" zaprezentowali prezentację "UltraDay", a fani Rakowa poprzez prezentację pokazaną dzień po Walentynkach wyrazili tęsknotę za swoim stadionem przy ulicy Limanowskiego. RKS odpalił przy tym piro.



Cały czas nie wiadomo, czy zaplanowany na najbliższą sobotę mecz Legii z Jagiellonią odbędzie się z udziałem Żylety. Legia odwołała się od kary Komisji Ligi do organu przy PZPN i czeka na odpowiedź. Odwołania od identycznej kary nie wystosowała Arka, która została ukarana za transparent skierowany do właściciela klubu. "W klubie prezes znaleziony na bezrobociu i namaszczony przez Włodzimierza Midaka, niejaki Radomir Sobczak stwierdził, że (uwaga mocne) NIE WIDZI SENSU pisania odwołania od tej absurdalnej decyzji. Warto mu pokazać na następnym meczu, kto jest sercem tego klubu. Dodatkowo, za szczerą prawdę napisaną na transparencie o właścicielu oraz jednym z asów z pionu sportowego, milicja obywatelska wręcza wezwania, resztę można dopowiedzieć sobie samemu. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak pokazać prawdziwą wartość hasła ARKA RAZEM i spotkać się wszyscy razem przed trybuną "Górka" na meczu z Rakowem Częstochowa. Mobilizujemy wszystkich, aby wspólnie z innymi kibicami zrobić ogień PRZED STADIONEM!" - poinformowali fani Arki.



Ekstraklasa:



Zagłębie Lubin - Wisła Kraków (800)

Skromna frekwencja lubinian na meczu z Wisłą - na poziomie 4,3 tysiąca widzów. Młyn "miedziowych" przeciętny. Wisła z bardzo przyzwoitym wynikiem na wyjeździe, ok. 800 fanów, z dobrym oflagowaniem.



Cracovia - Lech Poznań (750)

Niedzielny mecz przyjaźni w Krakowie obejrzało 12,2 tys. widzów, w tym 750-osobowa delegacja "Kolejorza". Lechici zajęli miejsca w młynie wraz z Cracovią, gdzie zawisły również ich flagi. Brak dodatkowych atrakcji. "Pasy" z transparentem skierowanym do potencjalnego inwestora KSP.



Raków Częstochowa - Legia Warszawa (384)

Najlepsza frekwencja na meczu Rakowa rozgrywanym w Bełchatowie - ponad 4,1 tys. widzów. Niespełna dwa tygodnie wcześniej okazało się, że Raków może przyjmować w Bełchatowie kibiców gości. Fani Legii wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca i wywiesili w klatce trzy flagi. Raków w pierwszej połowie zaprezentował oprawę składającą się z transparentów tworzących hasło "Z tęsknoty za domem moje serce płonie" z tabliczką adresową "Ul. Limanowskiego 83". Na dole zawisł transparent "Duma świętego miasta", a pomiędzy nimi rozciągnięta została sektorówka "Raków" w barwach. Później odpalili 30 rac i trochę czerwonych i niebieskich świec dymnych. Wzajemne uprzejmości rozpoczęły się w drugiej części meczu. Raków wywiesił transparent "Płk. Kazimierz Klimczak, w dniu Twoich urodzin, dziękujemy za walkę" z symbolem Polski Walczącej.



Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (101)

Białostoczanie na meczu z Koroną przygotowali kolejne święto "Ultry". Frekwencja na trybunach nie zachwyciła (7,5 tys.). Gospodarze zaprezentowali sektorówkę "UltraDay", flagi na kijach oraz pokaz pirotechniczny (race i świece dymne w barwach). Koroniarze przyjechali w skromnej grupie (101 osób), z trzema flagami i jednym transparentem.



ŁKS Łódź - Wisła Płock (100)

Na jedynej trybunie łódzkiego stadionu komplet (5160 widzów). Bez atrakcji ultras. Fani Wisły Płock mieli możliwość wspierania swoich graczy dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy udostępnili im skrajny sektor.



Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (40)

W Gdańsku nadal zainteresowanie meczami nie zachwyca. Sobotnie spotkanie z Piastem zgromadziło na trybunach niewiele ponad 7 tys. fanów. Ci wywiesili transparent do byłych już piłkarzy - "Sobiech, Haraslin, Łukasik - dziękujemy". Gliwiczanie przyjechali w ok. 40 osób i z dwiema flagami.



Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (-)

W Szczecinie frekwencja na poziomie 3,8 tys. widzów, bez żadnych atrakcji kibicowskich. Fanów Śląska brak, z powodu braku sektora na czas budowy nowego stadionu.



Górnik Zabrze - Arka Gdynia (-)

Niespełna 10 tys. widzów zgromadziło spotkanie w Zabrzu. Górnik z młynem, który bez problemu pomieścił się na jednej kondygnacji. Mecz niestety bez kibiców gości. W klatce zasiadła jedynie skromna, kilkuosobowa delegacja kibiców niepełnosprawnych Arki z flagą.





Wyjazd tygodnia: 800 kibiców Wisły w Lubinie

Oprawa tygodnia: Choreo Rakowa na meczu z Legią i Jagiellonii na meczu z Koroną



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa (w Bełchatowie):









Raków Częstochowa na meczu z Legią Warszawa (w Bełchatowie):







Lechia Gdańsk na meczu z Piastem Gliwice:









Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Cracovia na meczu z Lechem Poznań:









Jagiellonia Białystok na meczu z Koroną Kielce:











Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Wisła Kraków na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Pogoń Szczecin na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Górnik Zabrze na meczu z Arką Gdynia:





ŁKS Łódź na meczu z Wisłą Płock:





Wisła Płock na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź: