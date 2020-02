22-23.02: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 21 lutego 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę Żyleta będzie otwarta, więc tylko od nas zależy, jaką atmosferę stworzymy na meczu z Jagiellonią. Zachęcamy do zakupu biletów, na które pociągiem specjalnym wybiera się liczna grupa fanów z Podlasia. Dzień później, w samo południe na boisku bocznym, zawodnicy pierwszego zespołu, którzy przeciwko Jagiellonii grali mniej, zagrają sparingowo ze Skrą Częstochowa. W niedzielę zachęcamy do wspierania naszych futsalistów, którzy o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy podejmować będą Rokolę Otwock Wielki. Wstęp wolny. Zofia Klepacka w Australii rozpocznie rywalizację w Mistrzostwach Świata w kl. RS:X. W Mistrzostwach Europy w strzelectwie sportowym wezmą udział zawodnicy legijnej sekcji - zawody odbędą się we Wrocławiu.



Rozkład jazdy:

22.02 g. 12:00 Legia II Warszawa - Huragan Morąg [sparing, ul. Łazienkowska 3]

22.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

22.02 g. 19:45 SC Heerenveen - FC Den Haag

23.02 g. 12:00 Legia Warszawa - Skra Częstochowa [sparing, ul. Łazienkowska 3]

23.02 g. 18:00 Legia Warszawa - Rokola Otwock Wielki [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

Drużyny Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa mają do końca tygodnia ferie, natomiast zawodnicy CWKS z roczników 2002-8 przebywają na obozie w Szalowej k. Gorlic, gdzie oprócz treningów rozgrywają również mecze kontrolne.



21.02 g. 20:00 UWKS Legia 02/3 - Respekt Szalowa / Kolejarz Stróże 02/3 [Szalowa]

22.02 g. 08:30 UWKS Legia 02/3/4 - Sandecja Nowy Sącz 03 [Szalowa]

23.02 g. 17:00 UWKS Legia 03/4 - Józefovia Józefów 05 [Szalowa]