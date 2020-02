Trening

Ostatnie szlify przed Rakowem

Piątek, 14 lutego 2020 r. 17:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W piątek o godzinie 14:30 legioniści mieli ostatni trening przed meczem z Rakowem Częstochowa. Podczas zajęć indywidualnie trenował Luis Rocha.



Trening rozpoczął się od standardowej zabawy z piłkami, tym razem w trzech grupach. Później zawodnicy przeszli do ćwiczeń w ruchu, za to bramkarze do biegu wokół boiska. Następnie golkiperzy skupiali się na grze nogami, po czym grali w „wariata”. Cała rywalizacja przyniosła sporo emocji, które były spowodowane głównie tym, że trener Jan Mucha był sędzią, a zarazem uczestnikiem. Pomimo, że trener sam nawoływał do gry fair play, to zdaniem bramkarzy od czasu do czasu naginał zasady. Wszystko jednak odbywało się w miłej i śmiesznej atmosferze. Po tej zabawie golkiperzy przeszli do interwencji i udoskonalania refleksu.







W tym samym czasie piłkarze grali w dziadka, a następnie ćwiczyli stałe fragmenty gry. Najpierw rozgrywali wyrzuty z autów, które zagrywał Mateusz Cholewiak, a następnie rożne i wolne wykonywane przez Waleriana Gwilię. Na koniec legioniści rozegrali mecz na połowie boiska.











fot. Maciej Frydrych / Legionisci.com