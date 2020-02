Jędrzejczyk nie zagra z Jagiellonią

Komentarze (10)

Nieznany - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I bardzo dobrze bo za dużo pyskuje na boisku a to co wczoraj robił w parze z Lewczukiem to kryminał odpowiedz

lacombe - 3 godziny temu, *.com.pl Kolejny słaby mecz Jędzy i Andre Martinsa. odpowiedz

Luka - 3 godziny temu, *.chello.pl Jego faule w polu karnym wynikają z jego braków.

Na Arce zachowywał się podobnie jak wczoraj w Bełchatowie. Razem z Lewczukiem do wielu groźnych sytuacji pod naszą bramka. odpowiedz

Hmm - 5 godzin temu, *.play-internet.pl I bardzo dobrze!!!!!Panie Arturze już lata lecą i robi się z Pana Drewno!Może czas wrócić do Dębicy i być najlepszym w Igloopolu. odpowiedz

Meter - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Za te łokcie..to tylko kwestia czasu i bedą czerwone....Każda jego kartka jest słuszna w 100% odpowiedz

Twardy Legiunia - 5 godzin temu, *.chello.pl Żadna strata fauluje non-stop Chyba znowu mu sodówa odwaliła odpowiedz

Antyberg - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Twardy Legiunia: co ty pier... jaka sodówka??? Po prostu gra twardo, a te patałachy za byle jaki faul dają mu żółta kartkę. odpowiedz

Ding - 5 godzin temu, *.chello.pl @Antyberg: 80-90% kartek łapie on z głupoty odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Antyberg: Gra jak pajac z tym łokciem przy wyskoku , karny też jego. Ciężko tak pisać o kapitanie ale teraz gra jak debil. odpowiedz

Twardy Legiunia - 4 godziny temu, *.chello.pl @Antyberg: nie twardo tylko głupio z rakowem zrobił karnego a mógł dwa kolejne to jest po prostu szkodnictwo odpowiedz

