Wszołek: Trzeba szanować wynik

Paweł Wszołek: Szkoda, że po wyjściu na prowadzenie nie udało nam się dowieźć zwycięstwa do końca. Liczyliśmy na trzy punkty, ale trzeba szanować ten wynik. Od samego początku kontrolowaliśmy mecz, graliśmy w piłkę. Raków wyszedł z akcją, po której zdobył bramkę i zaczął się bronić w dziesięciu. Mieliśmy swoje szansa, nawet ja mogłem zdobyć gola, ale brakowało skuteczności. Nie ma łatwych meczów i bez odpowiedniego podejścia takich nie będzie. Jeśli nie będziesz skoncentrowany od samego początku, to możesz przegrać z każdym. Raków postawił się nam, częstochowianie potrafią grać w piłkę i mają swój styl.

Barry - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niestety widać, że Wszolek gra już u Nas od jakiegoś czasu. Gdy przychodził był pomysł, szybkość, element zaskoczenia. Teraz już zrownal poziom z naszą ligą. Szkoda odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Paweł! Przykro mi, ale Tobie dziś tego odpowiedniego podejścia zabrakło. Podobnie Igorowi i Marko. Z rar na maxa!!! odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Raf : Ja bym dodał jeszcze Jędze... No i niestety nasz juniorek Rosołek!!! Ogólnie rzecz ujmując bardzo przeciętny występ naszej drużyny!!!! odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.centertel.pl @PLK: bez przesady Karbo Luqi i Kante ok. Reszta sie nie dostosowała a Wszolek cytując kladyka nie warto ... odpowiedz

