Legia II: remisy z Mjallby AIF i Arabią Saudyjską

Sobota, 15 lutego 2020 r. 16:58 Raffi, źródło: Legionisci.com / maif.se

Na koniec zgrupowania w Salou k. Tarragony Legia II rozegrała w piątek wieczorem trójmecz z reprezentacją Arabii Saudyjskiej U-20 oraz beniaminkiem szwedzkiej ekstraklasy Mjällby AIF. Mecze zaplanowano tak, by każda z drużyn zagrała 2x45 minut. Oba mecze legionistów zakończyły się wynikami 1-1 po bardzo trudnych, wymagających zmaganiach. Gole dla Legii zdobyli Toni Segura i Kacper Skibicki. Oprócz nowego nabytku w drużynie ponownie zaprezentowali się juniorzy z roczników 2002 i 2003. W niedzielę "dwójka" kończy zajęcia w Hiszpanii i wraca do Warszawy.



Nowe nabytki zespołu dały sygnał, że mogą okazać się jego sportowym wzmocnieniem. Początek sezonu - 7 marca. Przedtem, Legia II ma jeszcze zaplanowane mecze ze Zniczem Pruszków (II liga, środa 19.02 o 12:00 pod balonem na Ł3), Huraganem Morąg (III liga, sobota 22.02 o 12:00 pod balonem na Ł3) i Świtem Nowy Dwór Mazowiecki (III liga, 29.02).



Mjällby AIF 2-1 Arabia Saudyjska U20

Gole:

1-0 4 min. Taylor Silverholt

2-0 8 min. Max Wilson

2-1 22 min. (rzut karny)



Legia II Warszawa 1-1 Mjällby AIF

Gole:

1-0 15 min. Toni Segura (as. Łukasz Łakomy)

2-0 30 min. Besard Sabovic



Legia: Kacper Tobiasz - Patryk Konik, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Ivan Obradović - Salvador Agra, Łukasz Łakomy, Aleksander Waniek, Kamil Kurowski, Kamil Orlik - Toni Segura



Legia II Warszawa 1–1 Arabia Saudyjska U-20

Gole:

1-0

1-1 20 min. Kacper Skibicki (as. Jakub Kisiel)



Legia: Kacper Tobiasz - Jakub Kwiatkowski, Radosław Pruchnik (Kpt), Mateusz Grudziński, Patryk Konik - Filip Sobiecki, Jehor Macenko, Jakub Kisiel, Łukasz Łakomy, Kamil Orlik (Kacper Skibicki) – Toni Segura

Trener: Piotr Kobierecki