Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 15 lutego 2020 r. 22:16 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi rozegrali mecz z IV-ligowym Drukarzem, ulegając 1-2, po słabiej pierwszej i znacznie lepszej II połowie. W dwumeczu z Górnikiem Zabrze, Legia U17 uległa 1-4, prezentując się nieźle dopiero po przerwie. W meczu zespołów o rok młodszych padł z kolei wynik 5-1. Mecz rocznika 2006 został odwołany. Legia U15, w składzie w połowie złożonym właśnie z młodszych graczy, uległa po ciekawym meczu zwycięzcy grupy D CLJ U15, Motorowi Lublin. Najmłodsze zespoły wracają z obozu w Hiszpanii, gdzie mierzyły się też z miejscowymi zespołami, prezentując się z bardzo dobrej strony.



Legia U18 1-2 (0-2) Drukarz Warszawa

Gole:

0-1 9 min. Jakub Karabin

0-2 16 min. Arkadiusz Król

1-2 75 min. Wiktor Kamiński b.a.



Strzały (celne) - I połowa: Legia 3 (1) - Drukarz 9 (5)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 13 (4) - Drukarz 8 (4)



Legia: Sebastian Krejer [03](Jakub Mielcarz [04] ng) - Łukasz Rytelewski (46' Hubert Derlatka [03]), gr. testowany I, Kamil Rokosz (46' Filip Szewczyk [03]), Kacper Imiołek [03] Ż - gr. testowany II (68' Dawid Barnowski), Jerzy Munik (kpt) (68' Michał Kochanowski), Michał Kochanowski (46' Wiktor Kamiński [04]), Kacper Gościniarek, Dawid Barnowski (46' Damian Urban) - Gabor Grabowski (68' Łukasz Rytelewski)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Jakub Renosik



Drukarz: Adam Filipiuk (46' Jakub Czajka) - Górski (46' Frańczak), Paliński, Andrzejczak, Karabin - Karczewski (65' Knajdrowski), Pękala, Król, M. Kwiatkowski (46' Bienias), Knajdrowski (46' Mazur) - Gałązka (46' Dębek) oraz Mierzwa, Chmielewski, Swiniarski

Trener: Tomasz Sokołowski



Legia U17 1-4 (0-4) Górnik Zabrze 03 U17

Gole:

0-1 4 min.

0-2 19 min.

0-3 25 min.

0-4 40 min.

1-4 69 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Wicenciak)



Legia: Jakub Mielcarz [04] - Miłosz Pacek, Szymon Bednarz [04] (46' Tomasz Okulicki [04]), gr. testowany (46' Jakub Rutkowski), Bartosz Dziemidowicz [04] (46' Marcel Krajewski [04]) - Bartosz Ślendak (46' Ignacy Dawid), gr. testowany, Ivan Vidošević (46' gr. testowany, 60' Kacper Skwierczyński) - Marcel Niesłuchowski (46' Fryderyk Janaszek), Bartosz Wicenciak, gr. testowany (46' Jordan Majchrzak)

Trener: Rafał Gębarski



Legia U16 5-1 (2-0) Górnik Zabrze U16 04

Gole:

1:0 20 min. Igor Strzałek (as. Patryk Winiarski)

2:0 40 min. Filip Borowski (as. Maddox Sobociński)

3:0 77 min. Maddox Sobociński (as. Igor Strzałek)

4:0 80 min. Filip Borowski (as. Igor Strzałek)

5:0 86 min. Wiktor Nowak (as. Kacper Włoch)

5:1 89 min. goście



Legia: Kacper Michalski - Wiktor Nowak, Bartosz Krasuski [05], Igor Szostek, Hubert Wierucki (46' Kacper Jakóbczyk) - Patryk Winiarski (kont., 40' Szymon Gaj [05]), Kacper Knera, Bartłomiej Mikołajczyk [05] (46' Kacper Włoch), Igor Strzałek, Maddox Sobociński - Filip Borowski [05]

Trener: Tomasz Kycko; zespół prowadził w tym meczu trener Norbert Misiak



Legia U15 1-2 (1-1) Motor Lublin U15

Gole:

0-1 min. (as. Kacper Tracz)

1-1 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Składowski)

1-2 min. (rzut karny)



Strzały (celne) - I połowa: Legia 3 (2) - Motor 15 (8)

Strzały (celne) - II połowa: Legia 14 (4) - Motor 7 (4)



Legia: Tomasz Zieliński - Filip Rejczyk [06], Grzegorz Burakowski (34' kont., Igor Rosa [06]), Jakub Nędzyński [06], Michał Wojciechowski (17' kont., Maciej Saletra [06]) - Filip Składowski, Hubert Ogórek, Oskar Lachowicz, Maksymilian Stangret, Karol Kosiorek [06] - Tomasz Rojkowski [06]

Drużynę prowadzili dzisiaj trenerzy Tomasz Bąbel i Dariusz Rolak