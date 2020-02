Siatkarze Legii skończyli sezon na miejscu piątym

Niedziela, 16 lutego 2020 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii zakończyli sezon 2019/20 w II lidze na miejscu piątym, a to oznacza, że nie zakwalifikowali się do gry o awans do pierwszej ligi, ani nie muszą rozgrywać meczów o utrzymanie. Legia już wcześniej straciła szanse na miejsce w pierwszej czwórce ligi, premiowane grą w play-off, po tym jak przegrała wyjazdowy mecz z Centrum Augustów. O lokacie, którą Legia zajmie po sezonie zasadniczym, decydowało wczorajsze spotkanie Metra Warszawa z Centrum Augustów. Jako, że zespół z Ursynowa wygrał je 3-0, Legia zakończyła rozgrywki na miejscu piątym. To zdecydowanie gorszy wynik niż przed rokiem, kiedy nasz zespół nie tylko przebrnął przez fazę play-off, ale awansował do turnieju finałowego o awans do I ligi, w którym do sukcesu zabrakło im tylko jednej wygranej.