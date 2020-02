Legia 4. w Młodzieżowym Pucharze Polski

Koszykarze Legii Warszawa zajęli czwarte miejsce w turnieju Młodzieżowego Pucharu Polski do lat 20. Turniej finałowy rozegrany został w Warszawie. W sobotę w hali przy Dereniowej, legioniści wyraźnie przegrali z Asseco Arką Gdynia 55-79. Rywale z Trójmiasta od początku spotkania dobre grali w defensywie, a Legia dodatkowo zagrała na słabym procencie z gry. W niedzielę o 12:30 w Arenie Ursynów rozpoczął się mecz o 3. miejsce, w którym podopieczni Krzysztofa Szablowskiego mierzyli się ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz był o wiele bardziej wyrównany - do przerwy WKS prowadził różnicą jedynie pięciu punktów, które wypracowali sobie w ostatnich pięciu sekundach drugiej kwarty. W drugiej połowie wrocławianie szybko powiększyli przewagę do 10. punktów i nie pozwalali legionistom na zminimalizowanie strat. Legia zajęła miejsce czwarte i w nagrodę otrzymała pamiątkowy puchar. Nasz zespół już wcześniej zapewnił sobie awans do turnieju finałowego (z udziałem ośmiu drużyn) Mistrzostw Polski do lat 20, które rozegrane zostaną w marcu. Miejsce rozegrania tego turnieju nie jest jeszcze znane.



W finale MPP drużyna Trefla pokonała po bardzo zaciętym spotkaniu Asseco Arkę 79-77. Gdynianie równo z syreną oddali rzut za 3 punkty na zwycięstwo, ale ten był niecelny.



15.02, półfinał MPP: Trefl Sopot 78-74 Śląsk Wrocław



15.02, półfinał MPP: Asseco Arka Gdynia 79-55 (23-15, 21-14, 14-10, 21-16) Legia Warszawa

Arka: Grzegorz Kamiński 20 (4), Mateusz Kaszowski 9 (1), Tymon Szymański 9 (1), Olaf Perzanowski 8, Marcin Kowalczyk 8 (2), Mateusz Stańczuk 6, Iwo Olender 5 (1), Adrian Pajkert 5 (1), Piotr Lis 5, Damian Romanowski 2, Miłosz Korolczuk 2, Łukasz Walkowiak 0.

trener: Milos Mitrović, as. Mateusz Żołnierewicz



Legia: Maksymilian Motel 9 (1), Cezary Karpik 8, Bartosz Proczek 7 (1), Mateusz Zozuń 6 (2), Patryk Atanowicz 4, Kuba Przelazły 4, Jan Piliszczuk 4, Dominik Groth 4, Patryk Łysiak 3, Maciej Szewczyk 2, Michał Kucharski 2, Jakub Sadowski 2.

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Sędziowie: Michał Sosin, Rafał Zuchowicz, Paweł Pacek ; Komisarz: Robert Szywalski







16.02, mecz o 3. miejsce: Śląsk Wrocław 87-70 (21-23, 26-19, 17-13, 23-15) Legia Warszawa

Śląsk: Kacper Gordon 25 (2), Kacper Marchewka 17 (1), Szymon Walski 14, Igor Kozłowski 13 (2), Jakub Lewandowski 7, Anton Azimka 6, Jakub Kuczyc 3, Aleks Żmijak 2, Mikołaj Styczeń 0, Mateusz Głodek 0, Wiktor Kania 0, Kacper Burakiewicz -.

trener: Tomasz Jankowski, as. Jacek Krzykała



Legia: Mateusz Zozuń 15 (2), Maciej Szewczyk 12, Dominik Groth 11, Michał Kucharski 9 (1), Kuba Przelazły 5 (1), Patryk Atanowicz 5, Jan Piliszczuk 4, Cezary Karpik 3 (1), Jakub Sadowski 3, Bartosz Proczek 3 (1), Patryk Łysiak 0, Maksymilian Motel 0,

trener: Krzysztof Szablowski, as. Maciej Jamrozik



Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Bartłomiej Chodorowski, Łukasz Łaziński ; Komisarz: Robert Szywalski



16.02, Finał: Trefl Sopot 79-77 Asseco Arka Gdynia











