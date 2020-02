25-27.02: Rozkład jazdy

Wtorek, 25 lutego 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

We wtorek oraz w czwartek swoje mecze ligowe rozegrają futsaliści Legii i oba rozpoczną się o godzinie 20:00. We wtorek podopieczni Pawła Juchniewicza zagrają w Podkowie Leśnej z miejscowym Teqballem, zaś w czwartek w hali OSiR Włochy podejmować będą Drukarza. Zachęcamy do wspierania naszej drużyny. Dwaj pięcioboiści Legii - Daniel Ławrynowicz i Łukasz Gutkowski startować będą w zawodach Pucharu Świata w Kairze.



Rozkład jazdy:

25.02 g. 20:00 Podkowa Teqball Club - Legia Warszawa [futsal, ul. Jana Pawła II 20, Podkowa Leśna]

27.02 g. 20:00 Legia Warszawa - Drukarz Warszawa [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

26.02 g. 15:30 Legia U-15 - STF Champion Warszawa [ul. Łabiszyńska 20]

26.02 g. 17:00 Polonia II Warszawa U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Konwiktorska 6]