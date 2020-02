Trzy mecze futsalistów w pięć dni

Wtorek, 18 lutego 2020 r. 08:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po odpadnięciu z rozgrywek Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa koncentrują się na rozgrywkach ligowych. Nasz zespół, który walczy o awans do I ligi, w najbliższym czasie rozegra trzy mecze ligowe w ciągu zaledwie pięciu dni. Podopieczni Pawła Juchniewicza najpierw zagrają przed własną publicznością w hali przy ulicy Gładkiej 18 (OSiR Włochy) z Rokolą Otwock Wielki. Mecz zaplanowano na najbliższą niedzielę, 23 lutego na godzinę 18:00.



Następnie we wtorek, 25 lutego o godz. 20:00 Legia zagra wyjazdowe spotkanie w Podkowie Leśnej z miejscowym Podkowa Teqball Club. Dwa dni później, w czwartek, 27 lutego "Wojskowi" przy ul. Gładkiej podejmą Drukarza - początek tego spotkania o 20:00.



Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która jest liderem II ligi i może pochwalić się bilansem siedmiu zwycięstw i jednej porażki. Wstęp na mecze legionistów jest bezpłatny.



Najbliższe mecze futsalistów Legii:

23.02. (ND) g. 18:00 Legia Warszawa - Rokola Otwock Wielki [ul. Gładka 18]

25.02. (WT) g. 20:00 Podkowa Teqball Club - Legia Warszawa [Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 20]

27.02. (CZ) g. 20:00 Legia Warszawa - Drukarz Warszawa [ul. Gładka 18]



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal