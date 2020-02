Kibice Cracovii przyjadą pociągiem specjalnym

Kibice Cracovii rozpoczęli zapisy na wyjazd do Warszawy na mecz z Legią. Fani "Pasów" do stolicy przyjadą pociągiem specjalnym, a za przejazd w obie strony i bilet na mecz zapłacą 130 złotych. Mecz Legia - Cracovia rozegrany zostanie przy Łazienkowskiej w sobotę, 29 lutego o godzinie 20:00. Ostatnia wizyta kibiców z Krakowa nie była zbyt udana - w kwietniu zeszłego roku w sektorze gości pojawiło się ich zaledwie 105. Zdecydowanie liczniej Cracovia przyjechała w połowie lutego tego samego roku, kiedy specjalem stawiło się ich 900 w tym delegacje zgód: GKS Tychy, Sandecja (45) i Tarnovia (35). Wtedy też zaprezentowali racowisko i chorągiewki nad transparentem "Bianco Rosso". We wrześniu 2017 roku sektor gości na meczu Legia - Cracovia pozostał pusty ze względu na bojkot kibiców, którzy walczyli wówczas ze swoim prezesem. W listopadzie 2016 roku "Pasy" przyjechały w 500 osób, a pół roku wcześniej, 22 kwietnia 2016 r., zaliczyli najsłabszy w ostatnich latach wyjazd na Ł3, kiedy pojawiło się ich zaledwie 56. Z kolei najliczniejsza delegacja krakusów na naszym stadionie w ostatnim czasie miała miejsce 18 października 2015 roku, kiedy goście z Małopolski przyjechali w 1227 osób, a w sektorze gości zaprezentowali flagowisko w asyście pirotechniki.

