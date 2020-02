Pod lupą LL! - Maciej Rosołek

Wtorek, 18 lutego 2020 r. 10:49 Kamil Dumała

Po słabszym meczu z ŁKS-em Arvydasa Novikovasa w pierwszym składzie na spotkanie z innym beniaminkiem Rakowem Częstochowa zastąpił młody Maciej Rosołek. Był to pierwszy występ od pierwszych minut byłego gracza Pogoni Siedlce. Postanowiliśmy sprawdzić jak się spisał.



Od początku Rosołek wystąpił w ataku obok Jose Kante, ale z czasem coraz częściej widzieliśmy go bliżej lewej strony. Oczywiście często schodził do środka ze skrzydła i w polu karnym szukał swoich szans. W 2. minucie dośrodkował piłkę w pole karne, ale tam dobrą interwencją popisał się Jakub Szumski. Po tej sytuacji młody napastnik zniknął z radarów. Starał się coś robić w ofensywie, jednak nic z tego nie wychodziło.



Przykładem może być liczba przyjętych podań od kolegów z drużyny. Maciej Rosołek otrzymał ich obok Radosława Majeckiego najmniej, bo tylko 16. Sam również zagrywał najmniej do partnerów. Uczynił 14 razy, z czego dziesięć podań było dokładnych. Drugi zawodnik pod względem najmniejszej ilości zagrań do kolegów z drużyny Radosław Majecki uczynił to dwadzieścia jeden razy i szesnaście razy celnie.

Pod koniec pierwszej połowy 18-latek ponownie się uaktywnił. W 40. minucie bardzo ładnie „skleił” dośrodkowanie od Michała Karbownika i z ostrego kąta mocno zgrał wzdłuż pola karnego futbolówkę, z którą niestety minął się José Kanté. Cztery minuty później Legia miała dobrą okazję do kontrataku, jednak “Rosół” zbyt mocno podał do Luquinhasa i akcja spaliła na panewce.

Debiutant w pierwszym składzie stoczył dziesięć pojedynków z rywalami i połowę z nich wygrał. W powietrzu stoczył trzy pojedynki i osiągnął poziom 33% skuteczności, natomiast w pojedynkach na ziemi na siedem takich starć wygrał w czterech. Najmniej z drużyny tracił futbolówkę na rzecz rywala, gdyż taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie, podobnie jak w przypadku Radosława Majeckiego i Igora Lewczuka.

Niestety nie był to dobry mecz młodego zawodnika. Często był schowany i mało aktywny w poczynaniach ofensywnych, chociaż nie można mu odmówić, że starał się pracować w defensywie. Czasami brakowało komunikacji ze swoimi kolegami, chociażby w sytuacji z 43. minuty, kiedy to z Michałem Karbownikiem we dwóch wyskoczyli do pojedynku główkowego. Należy, jednak pamiętać, że był to debiut w wyjściowym składzie 18-latka i nie należy wymagać od niego wielkich cudów. Wierzymy, że wraz z kolejnymi meczami przyjdzie doświadczenie, bo umiejętności temu zawodnikowi zdecydowanie nie brakuje.



Maciej Rosołek

Czas gry: 53 minuty

Strzały / celne: 0

Faule: 0

Faulowany: 0

Spalone: 0

Straty piłki: 2

Odbiory / udane: 1 / 1 (100%)

Podania celne: 14 / 10 (71%)

Podania kluczowe / celne: 1 / 1 (100%)

Podania przyjęte: 16

Pojedynki / wygrane: 10 / 5 (50%)

Pojedynki w powietrzu / wygrane: 3 / 1 (33%)

Pojedynki na ziemi / wygrane: 7 / 4 (57%)

Zwody / wygrane: 0