28.02-2.03: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 28 lutego 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę przy Łazienkowskiej piłkarze Legii zmierzą się z Cracovią. Kibice gości na Ł3 przyjadą pociągiem specjalnym. Przed meczem przy Łazienkowskiej, zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy, którzy o 15:00 w hali na Bemowie podejmować będą MKS Dąbrowa Górnicza - będzie to niezwykle ważne spotkanie pod kątem utrzymania w ekstraklasie. Tego samego dnia w samo południe, nasze III-ligowe rezerwy rozegrają w Ząbkach ostatni przedsezonowy sparing, w którym zagrają ze Świtem. W niedzielę na ciekawy wyjazd na Widzew udadzą się fani Olimpii Elbląg. Tego dnia swoje spotkanie rozegrają również nasi futsaliści. Przypominamy, że w sobotę w godzinach 9-14 odbędzie się honorowa zbiórka krwi, którą organizują Krewcy Legioniści.





Rozkład jazdy:

29.02 g. 12:40 Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec

29.02 g. 14:00 Legia II Warszawa - Świt Nowy Dwór Maz. [Ząbki, ul. Słowackiego 21]

29.02 g. 15:00 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

29.02 g. 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka - Legia II Warszawa [kosz, ul. Trębickiego 10]

29.02 g. 18:30 FC Den Haag - Heracles Almelo

29.02 g. 20:00 Legia Warszawa - Cracovia

01.03 g. 13:05 Widzew Łódź - Olimpia Elbląg

01.03 g. 17:00 Bór Regut - Legia Warszawa [futsal, Celestynów, Hilarego Koprowskiego 2]

02.03 g. 18:00 Warta Poznań - Radomiak Radom



Młodzież:

28.02 g. 17:00 RTK Basket Radom U-18 - Legia Warszawa U-18 [kosz, ul. Kościuszki 7]

29.02 g. 10:00 Legia Warszawa U-12 - Jagiellonka Warszawa U-12 [kosz, ul. Redutowa 37]

29.02 g. 12:00 Jagiellonia Białystok U18 - Legia U18 [Białystok]

29.02 g. 17:00 Legia U16 - TOP 54 Biała Podlaska U17 [ul. Obrońców Tobruku 11]

01.03 g. 11:00 MKS Piaseczno 03 - UWKS Legia 03 [Piaseczno, ul 1 Maja 16]

01.03 g. 12:00 Legia Warszawa U-18 - MKS Pruszków U-18 [kosz, ul. Andriollego 1]

01.03 g. 12:00 Motor Lublin U17 - Legia U17 [Lublin]

01.03 g. 15:30 Raków Częstochowa 08 - Legia U12 [Częstochowa, ul. Limanowskiego 83]

01.03 g. 15:30 Raków Częstochowa 09 - Legia U11 [Częstochowa, ul. Limanowskiego 83]



Turniej Wieku Biologicznego (U13-U15)

29 lutego i 1 marca 2020 r., ul. Łazienkowska 3 (pod balonem).



Zawodnicy z drużyn U13-U15 (przede wszystkim roczniki 2005-2007), podzieleni wg aktualnego rozwoju, wystąpią w odbywającym się w sobotę i niedzielę przy Łazienkowskiej turnieju wieku biologicznego. "Najstarsi" zagrają w niedzielę od 16:00 do 20:00, natomiast biologiczne kategorie U13 i U14 - w sobotę, od 10:30 do 20:00. W najmłodszej z tych kategorii przeciwnikami legionistów będą kolejno: o 11:00 Wisła Płock, o 12:00 Jagiellonia Białystok, o 13:00 Lechia Gdańsk i o 14:30 - Arka Gdynia.



Turniej MOS 3 Śródmieście Cup (rocznik 2010 i mł.):

29 lutego i 1 marca 2020 r., ul. Międzyparkowa 4



W turnieju organizowanym przez Varsovię pod balonem przy Międzyparkowej udział weźmie również Legia U10. Rywalizacja w sobotę i niedzielę trwać będzie od 9 do 17.