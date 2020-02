Złotek sędzią meczu z Jagiellonią

Mariusz Złotek został wyznaczony do sędziowania meczu 23. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok. W obecnym sezonie arbiter ze Stalowej Woli prowadził 2 mecze stołecznego zespołu (2-1 z Koroną, 5-1 z Górnikiem). Jagiellonii sędziował 2 razy (1-1 i 3-0 z Lechią). Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Michał Gajda, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Gil i Marcin Borkowski. Obsada 23. kolejki Ekstraklasy ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin, sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń) Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze, sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce) Arka Gdynia - Raków Częstochowa, sędzia: Tomasz Musiał (Kraków) Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola) Piast Gliwice - Cracovia, sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa) Wisła Płock - Zagłębie Lubin, sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Wisła Kraków - Korona Kielce, sędzia: Paweł Gil (Lublin) Lech Poznań - Lechia Gdańsk, sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

znajca - 2 godziny temu, *.com.pl Swój swojego pozna: też lubię singlemalt'a lub dobrze schłodzoną skandynawkę. Jednakże widząc go w robocie, zawsze zachodzę w głowę, jak on daje radę biegać przez 90 minut z hakiem? odpowiedz

Zgroza - 7 godzin temu, *.comcast.net Kiddy będzie Stefański? odpowiedz

AAA - 10 godzin temu, *.chello.pl Miszcz od Va-u chociażby z pewnego meczu w kielcach. odpowiedz

jo - 10 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze, że nie frankowski... bo tamten patałach nadaje się do trampkarzy. odpowiedz

Kurczak - 13 godzin temu, *.ip-point.pl O faken odpowiedz

WETERAN - 17 godzin temu, *.chello.pl Złotek powinien sędziować co najwyżej walki kogutów. To po prostu ślepiec i nieudacznik. odpowiedz

PP - 17 godzin temu, *.centertel.pl Zdjęcie tego dziada z pamiętnego meczu z Koroną co to ten dziad Legie przekręcił 2:3? odpowiedz

zakapiur - 16 godzin temu, *.168.134 @PP: Owe foto chyba zrobione w Białymstoku. odpowiedz

Grzegorz - 19 godzin temu, *.skyware.pl ZŁOTEK przynosi zazwyczaj szczęście Legii, nie ma co narzekać, są gorsi, sędziował ostatni mecz u nas z Górnikiem i bardzo dobrze, odnośnie PP to faktycznie miał sędziować ostatni nasz finał ale po wpadce na Wiśle z Legią za czerwoną kartkę dla nas był tylko technicznym, teraz ciężko powiedzieć jeszcze kto będzie. I Najważniejsze to Mariusz Złotek nie jest ze Stalowej Woli a z Gorzyc gdzie w młodości grał w tamtejszej Stali. odpowiedz

majusL@legionista.com - 18 godzin temu, *.214.250 @Grzegorz: tak, jest z Gorzyc, jako jeden z nielicznych sedziow greal w pilke, ale info mam z pewnej reki. pozdro odpowiedz

lob - 19 godzin temu, *.chello.pl To najgorszy sędzia obecnych czasów, ale i tak jadze nie pomoże, bo im tyłki skopiemy nie oglądając się na tego złotoustnego drukarza.... odpowiedz

tomiacab - 19 godzin temu, *.234.17 @lob: Ja go nazywam, najbardziej uczciwtm sędzia w naszej lidze, bo nawet gdyby ktoś mu zlecił wydrukowanie meczu, to by nie potrafił, bo robiony błędy, ale nie te zamierzone. Zwykły nieudacznik, uczciwy ale równie niebezpieczny, bo wali błędy za błędami i myli się zawsze w obie strony. odpowiedz

Tomek - 18 godzin temu, *.113.189 @tomiacab: Jak to mawia klasyk " Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3:0 – będzie 3:0" :) odpowiedz

majusL@legionista.com - 19 godzin temu, *.174.42 Zlotek - ulubieniec rudrgo prezesa - ponoc kończy kariere sedziego i idzie wyzej. Konczy wraz z runda wiosenna . Nieoficjalnie wiem w podziękowaniu za zasługi ma obiecany Final PP na narodowym .... odpowiedz

Vuko - 18 godzin temu, *.tpnet.pl @majusL@legionista.com: gdzie wyzej? Do nieba? Nie ma juz wyzej chyba ze na miedzynarodowego ale to stary dziad i ladnie ze strony obsadowca ze ns zakonczenie dadzs mu final PP odpowiedz

majusL@legionista.com - 17 godzin temu, *.plus.pl @Vuko: ma pracować gdzies w strukturach obserwatorów czy coś takiego . odpowiedz

Pinokio - 14 godzin temu, *.tpnet.pl @majusL@legionista.com: w ekstraklasie nie ma juz obserwatorow. Sedziowie robia analize na podstawie video tak samo sa oceniani. Na meczach jest tylko delegat ale to inna bajka, bo glownie sporzadzaja raport na podstawie ktorego sa kary za niedociagniecia organizacyjne lub zachowanie kibicow. Delegaci nie maja nic wspolnego z obserwatorami odpowiedz

